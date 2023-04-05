Великодній "Сюрприз курчати" точно не затримається на вашому столі
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Діти із задоволенням вам допоможуть у готуванні
У неділю, 16 квітня, християни відзначають велике свято — Світлий Великдень. Цей день краще провести за святковим столом із рідними та близькими людьми.
А ось до столу пропонуємо неймовірно просту та смачну закуску з фаршированих яєць. Такою стравою за рецептом "Главред" ви точно здивуєте всіх, а приготувати її можна без зайвого клопоту навіть із вашими дітьми
Як приготувати закуску з фаршированих яєць "Сюрприз курчати"
Інгредієнти:
- яйця — 6-8 шт;
- морква – 1 шт;
- сметана — 2 ст. л.;
- гірчиця — на кінчику ложки;
- сіль на свій смак.
Спосіб приготування:
- Яйця відварити, остудити та почистити. Кінцем ножа обережно зрізати верхівку і дістати жовток так, щоб не пошкодити білок.
- Моркву почистити та відварити до готовності, порізати й додати в блендер разом з яєчними жовтками.
- Далі додати сметану, гірчицю до смаку, сіль. Перемішати всю начинку.
- Починаємо фарширувати яйця. Для цього необхідно зробити по два кружечки з отриманої суміші та красиво укласти в білок отримані кульки. З моркви можна зробити дзьоб, а для очей використовувати маслини. Закуска готова.
Відмінним рішенням до святкового столу буде також домашня ковбаса. Усього два інгредієнти — і страва готова.