Великодній "Сюрприз курчати" точно не затримається на вашому столі

Діти із задоволенням вам допоможуть у готуванні

У неділю, 16 квітня, християни відзначають велике свято — Світлий Великдень. Цей день краще провести за святковим столом із рідними та близькими людьми.

А ось до столу пропонуємо неймовірно просту та смачну закуску з фаршированих яєць. Такою стравою за рецептом "Главред" ви точно здивуєте всіх, а приготувати її можна без зайвого клопоту навіть із вашими дітьми

Як приготувати закуску з фаршированих яєць "Сюрприз курчати"

Інгредієнти:

яйця — 6-8 шт;

морква – 1 шт;

сметана — 2 ст. л.;

гірчиця — на кінчику ложки;

сіль на свій смак.

Спосіб приготування:

Яйця відварити, остудити та почистити. Кінцем ножа обережно зрізати верхівку і дістати жовток так, щоб не пошкодити білок. Моркву почистити та відварити до готовності, порізати й додати в блендер разом з яєчними жовтками. Далі додати сметану, гірчицю до смаку, сіль. Перемішати всю начинку. Починаємо фарширувати яйця. Для цього необхідно зробити по два кружечки з отриманої суміші та красиво укласти в білок отримані кульки. З моркви можна зробити дзьоб, а для очей використовувати маслини. Закуска готова.

Відмінним рішенням до святкового столу буде також домашня ковбаса. Усього два інгредієнти — і страва готова.