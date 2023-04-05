Один інгредієнт перетворить піцу на королеву столу

Відмінний варіант ситної вечері

Піца – одна з найулюбленіших страв. У кафе з друзями чи вдома під фільм – шматочок піци завжди буде актуальним.

А що, коли приготувати її з картоплею? Ukr.media запевняє: така страва чудово підійде для ситної вечері. До того ж, начинкою в блюдо може бути все, що є в холодильнику. Та й готувати піцу швидко та не клопітно.

Як приготувати піцу з картоплею

Інгредієнти:

картопля – 3-4 шт.;

пшеничне борошно — 2 ст. л.;

яйце – 1 шт.;

помідор – 3 шт.;

ковбаса варена – 200 г.;

твердий сир – 200 г;

майонез – 1 ст. л.;

аджика – 1 ст. л.;

часник – 2 зуб.;

сіль, чорний перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Змішуємо майонез з аджикою і додаємо часник, пропущений через часник. Натираємо сир на великій тертці, помідори та ковбасу нарізаємо кубиками. На дрібній тертці натираємо картоплю, додаємо борошно, яйце, сіль та перець. Тонкий пласт картопляної маси підсмажуємо на олії на маленькому вогні до золотистого кольору. Перевертаємо млинець і намазуємо його сумішшю майонезу та аджики, викладаємо помідори, ковбасу та сир. Накриваємо кришкою на кілька хвилин, щоб сир розплавився. Страву необхідно їсти гарячою.

Такі швидкі піци виручать, коли потрібно швидко нагодувати гостей або близьких. І не треба поратися з духовкою.