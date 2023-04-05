Один інгредієнт перетворить піцу на королеву столу
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Відмінний варіант ситної вечері
Піца – одна з найулюбленіших страв. У кафе з друзями чи вдома під фільм – шматочок піци завжди буде актуальним.
А що, коли приготувати її з картоплею? Ukr.media запевняє: така страва чудово підійде для ситної вечері. До того ж, начинкою в блюдо може бути все, що є в холодильнику. Та й готувати піцу швидко та не клопітно.
Як приготувати піцу з картоплею
Інгредієнти:
- картопля – 3-4 шт.;
- пшеничне борошно — 2 ст. л.;
- яйце – 1 шт.;
- помідор – 3 шт.;
- ковбаса варена – 200 г.;
- твердий сир – 200 г;
- майонез – 1 ст. л.;
- аджика – 1 ст. л.;
- часник – 2 зуб.;
- сіль, чорний перець – до смаку.
Спосіб приготування:
- Змішуємо майонез з аджикою і додаємо часник, пропущений через часник.
- Натираємо сир на великій тертці, помідори та ковбасу нарізаємо кубиками.
- На дрібній тертці натираємо картоплю, додаємо борошно, яйце, сіль та перець.
- Тонкий пласт картопляної маси підсмажуємо на олії на маленькому вогні до золотистого кольору.
- Перевертаємо млинець і намазуємо його сумішшю майонезу та аджики, викладаємо помідори, ковбасу та сир.
- Накриваємо кришкою на кілька хвилин, щоб сир розплавився. Страву необхідно їсти гарячою.
Такі швидкі піци виручать, коли потрібно швидко нагодувати гостей або близьких. І не треба поратися з духовкою.