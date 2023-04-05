Не поспішайте викидати черствий хліб — з нього вийдуть незабутні оладки

Цікава та незвичайна страва

Хліб – невід’ємний продукт на столі у багатьох країнах. Його можна їсти з будь-якою першою стравою, а можна приготувати швидку та ситну закуску.

Однак що робити, якщо хліб зачерствів? Тільки не викидайте його — із хліба можна приготувати смачну страву із сиром polpette di pane. За формою це невеликі оладки, іноді кульки у фритюрі, які можна подавати й на сніданок, і на фуршет. Сьогодні ми приготуємо оладки за рецептом Shuba.life. Інгредієнти страви можна міняти на свій смак – наприклад, можна додати більше перцю або замінити пармезан на інший сир.

Як приготувати оладки з черствого хліба

Інгредієнти на 6 порцій:

хліб – 120 г;

пармезан тертий – 70 г;

яйця курячі – 4 шт.;

петрушка – 2 ст. л.;

часник, зубчики – 1 шт.;

перець чорний мелений – до смаку;

олія соняшникова рафінована.

Спосіб приготування:

Розкришіть черствий хліб на шматки та замочіть у холодній воді на 10-15 хвилин. Відіжміть воду і перекладіть у миску. Додайте всі інгредієнти, крім олії, і добре перемішайте. Соліть обережно — сир досить солоний. У глибокій сковороді або каструлі розігрійте олію і викладіть першу партію оладок. Обсмажуйте 3-4 хвилини до золотаво-коричневого кольору, обережно перевертаючи один раз чи двічі. Якщо оладки смажаться швидко, зменште вогонь. Викладіть оладки на тарілку, застелену серветками, щоб вони вбрали зайве масло. Їжте і насолоджуйтесь.

А якщо є хліб та фарш, то можна приготувати гарячі бутерброди у духовці. Коли немає часу готувати, вони чудово вас виручать.