Розлетиться за хвилину ще гарячою: рецепт неперевершеної закуски із грибів
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Ситно, смачно та просто.
Гриби — це справжнє джерело вітамінів і корисних речовин, які необхідні нашому організму. З них можна приготувати неймовірну кількість різних страв.
Сьогодні ми пропонуємо смачну пісну закуску з грибів за рецептом "Главред". Все, що потрібно для них – це небагато продуктів та вашого часу. За бажання в рецепт можна додати шинку або куряче філе.
Як приготувати закуску з грибів
Інгредієнти:
- готове листкове тісто — 1 лист;
- гриби (шампіньйони) — 300 гр;
- цибуля — 1 шт;
- морквина — 1 шт;
- сухе вино — 1 чарка;
- часник — за смаком;
- кріп.
Спосіб приготування:
- Цибулю та моркву помити, почистити. Цибулю дрібно порізати. На великій тертці натерти моркву.
- Сковороду розігріти, влити трохи оливкової олії та обсмажити цибулю, додати моркву та продовжувати тушкувати.
- Часник почистити та подрібнити. Додати до цибулі та моркви.
- Печериці почистити та дрібно нарізати, відправити в сковороду і трохи додати вогонь.
- Обсмажити гриби до готовності та наприкінці влити вино.
- Овочі з грибами необхідно тушкувати 5 хвилин.
- Листкове тісто необхідно попередньо розморозити. З 1 листа слід вирізати невеликі кружечки склянкою або кухлем, перекласти в силіконові форми й додати всю начинку.
- Краї листкового тіста необхідно защепити так, щоб вийшов гарний кошик.
- Їх потрібно випікати при 180 градусах 10 хвилин.
До речі, з грибів можна приготувати неперевершений суп-пюре. Страва настільки смачна, що ви готуватимете його знову і знову.