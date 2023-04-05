Розлетиться за хвилину ще гарячою: рецепт неперевершеної закуски із грибів

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Гриби — це справжнє джерело вітамінів і корисних речовин, які необхідні нашому організму. З них можна приготувати неймовірну кількість різних страв.

Сьогодні ми пропонуємо смачну пісну закуску з грибів за рецептом "Главред". Все, що потрібно для них – це небагато продуктів та вашого часу. За бажання в рецепт можна додати шинку або куряче філе.

Як приготувати закуску з грибів

Інгредієнти:

готове листкове тісто — 1 лист;

гриби (шампіньйони) — 300 гр;

цибуля — 1 шт;

морквина — 1 шт;

сухе вино — 1 чарка;

часник — за смаком;

кріп.

Спосіб приготування:

Цибулю та моркву помити, почистити. Цибулю дрібно порізати. На великій тертці натерти моркву. Сковороду розігріти, влити трохи оливкової олії та обсмажити цибулю, додати моркву та продовжувати тушкувати. Часник почистити та подрібнити. Додати до цибулі та моркви. Печериці почистити та дрібно нарізати, відправити в сковороду і трохи додати вогонь. Обсмажити гриби до готовності та наприкінці влити вино. Овочі з грибами необхідно тушкувати 5 хвилин. Листкове тісто необхідно попередньо розморозити. З 1 листа слід вирізати невеликі кружечки склянкою або кухлем, перекласти в силіконові форми й додати всю начинку. Краї листкового тіста необхідно защепити так, щоб вийшов гарний кошик. Їх потрібно випікати при 180 градусах 10 хвилин.

До речі, з грибів можна приготувати неперевершений суп-пюре. Страва настільки смачна, що ви готуватимете його знову і знову.