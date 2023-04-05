Рогалики на мінералці за п’ять хвилин: копійчаний рецепт на всі випадки життя

Простий рецепт пісного печива

Триває великий піст, а отже — саме час для пісної випічки. Якщо ви вже пробували готувати печиво за бабусиним рецептом, настала черга рогаликів з повидлом.

"На ПЕНСІЇ" поділились рецептом рогаликів, для яких не потрібна ні сода, ні розпушувач, ні дріжджі. Тісто для них швидко та просто готується.

Інгредієнти:

мінеральна газована вода – 200 мл;

соняшникова олія – 200 мл;

борошно – 3 склянки;

повидло – 200 г;

цукрова пудра – 200 р.

Спосіб приготування:

Змішуємо воду, олію та борошно. Замішуємо еластичне тісто. Загортаємо його в харчову плівку та залишаємо на 30 хвилин в холодильнику. На цей час можна займатись своїми справами — тісто не потребує уваги. Дістаємо його з холодильника і ділимо на частини. Кожну тонко розкочуємо, надаючи форму кола. Розрізаємо тісто на сегменти (трикутники). На ширший бік кожного трикутничка кладемо начинку та формуємо рогалики. Викладаємо на деко. Рогалики випікаються при температурі 190 градусів впродовж 25-30 хвилин до рум’яного кольору.

Готові рогалики посипаємо цукровою пудрою. Вони виходять хрумкими та апетитними. Заваріть до них імбирного чаю — щоб підтримати імунітет в ці останні весняні холоди.