Рогалики на мінералці за п’ять хвилин: копійчаний рецепт на всі випадки життя
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Простий рецепт пісного печива
Триває великий піст, а отже — саме час для пісної випічки. Якщо ви вже пробували готувати печиво за бабусиним рецептом, настала черга рогаликів з повидлом.
"На ПЕНСІЇ" поділились рецептом рогаликів, для яких не потрібна ні сода, ні розпушувач, ні дріжджі. Тісто для них швидко та просто готується.
Інгредієнти:
- мінеральна газована вода – 200 мл;
- соняшникова олія – 200 мл;
- борошно – 3 склянки;
- повидло – 200 г;
- цукрова пудра – 200 р.
Спосіб приготування:
- Змішуємо воду, олію та борошно. Замішуємо еластичне тісто. Загортаємо його в харчову плівку та залишаємо на 30 хвилин в холодильнику. На цей час можна займатись своїми справами — тісто не потребує уваги.
- Дістаємо його з холодильника і ділимо на частини. Кожну тонко розкочуємо, надаючи форму кола. Розрізаємо тісто на сегменти (трикутники).
- На ширший бік кожного трикутничка кладемо начинку та формуємо рогалики. Викладаємо на деко.
- Рогалики випікаються при температурі 190 градусів впродовж 25-30 хвилин до рум’яного кольору.
Готові рогалики посипаємо цукровою пудрою. Вони виходять хрумкими та апетитними. Заваріть до них імбирного чаю — щоб підтримати імунітет в ці останні весняні холоди.