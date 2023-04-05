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Великодня пасочка, якій позаздрять сусіди: найкращий рецепт

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Неймовірний рецепт домашньої пасочки
Неймовірний рецепт домашньої пасочки. Фото vsim.ua

Перевірений рецепт паски

Напередодні Великодня чимало господинь шукають ідеальний рецепт паски. Хтось користується секретами минулих поколінь, але що точно необхідно — це перевірений рецепт.

І саме таким рецептом поділились на порталі the Lime. Паска за ним точно вдасться. З кількості інгредієнтів вийде одна середня паска або дві невеликі.

Інгредієнти:

  • борошно — 250 г
  • цукор — 80 г
  • ванільний цукор — 1 ч. л.
  • жовтки — 4 шт.
  • молоко — 100 мл
  • мед — 15 г
  • сухі дріжджі — 12-14 г
  • вершкове масло — 100 г
  • цедра 1 апельсина
  • родзинки

Спосіб приготування:

  1. Заздалегідь виставляємо яйця — вони повинні бути кімнатної температури. У глибокій мисці просіюємо борошно через сито. Відокремлюємо жовтки від білків. Трішки підігріваємо молоко — до 30-40°С. На водяній бані або в мікрохвильовці розтоплюємо вершкове масло.
  2. З’єднуємо всі сухі інгредієнти: просіяне борошно, цукор, ванільний цукор і сухі дріжджі. В іншому посуді змішуємо жовтки з теплим молоком, медом, розтопленим вершковим маслом. Все ретельно перемішуємо.
  3. Поетапно всипаємо суху частину в рідку, перемішуючи. Замішуємо тісто і додаємо цедру апельсина.
  4. Тісто накриваємо рушником і ставимо на 2 години в тепле тихе місце. Якщо вдома прохолодно, можна включити духовку на 30-40°С і поставити його туди.
  5. Родзинки на 10-15 хвилин заливаємо окропом, зливаємо воду і викладаємо ягідки сушитись на паперові рушники. Їх слід вмішати в тісто, яке вже піднялось.
  6. Тісто викладаємо в змазану жиром або вершковим маслом форму для випічки і знову ставимо в тепло.
  7. Коли тісто збільшиться в розмірах, ставимо в розігріту до 160°С духовку. Час випікання — 25-35 хвилин. Готовність перевіряємо дерев’яною паличкою.

Щоб без проблем дістати пасочку з форми, дайте їй трохи охолонути. Прикрашати паски глазуррю слід лише після того, як вони повністю остигли. До речі, глазур можна зробити дуже швидко з трьох інгредієнтів.

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#Великдень #Паска #Великдень #Рецепт паски