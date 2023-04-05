Великодня пасочка, якій позаздрять сусіди: найкращий рецепт
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Перевірений рецепт паски
Напередодні Великодня чимало господинь шукають ідеальний рецепт паски. Хтось користується секретами минулих поколінь, але що точно необхідно — це перевірений рецепт.
І саме таким рецептом поділились на порталі the Lime. Паска за ним точно вдасться. З кількості інгредієнтів вийде одна середня паска або дві невеликі.
Інгредієнти:
- борошно — 250 г
- цукор — 80 г
- ванільний цукор — 1 ч. л.
- жовтки — 4 шт.
- молоко — 100 мл
- мед — 15 г
- сухі дріжджі — 12-14 г
- вершкове масло — 100 г
- цедра 1 апельсина
- родзинки
Спосіб приготування:
- Заздалегідь виставляємо яйця — вони повинні бути кімнатної температури. У глибокій мисці просіюємо борошно через сито. Відокремлюємо жовтки від білків. Трішки підігріваємо молоко — до 30-40°С. На водяній бані або в мікрохвильовці розтоплюємо вершкове масло.
- З’єднуємо всі сухі інгредієнти: просіяне борошно, цукор, ванільний цукор і сухі дріжджі. В іншому посуді змішуємо жовтки з теплим молоком, медом, розтопленим вершковим маслом. Все ретельно перемішуємо.
- Поетапно всипаємо суху частину в рідку, перемішуючи. Замішуємо тісто і додаємо цедру апельсина.
- Тісто накриваємо рушником і ставимо на 2 години в тепле тихе місце. Якщо вдома прохолодно, можна включити духовку на 30-40°С і поставити його туди.
- Родзинки на 10-15 хвилин заливаємо окропом, зливаємо воду і викладаємо ягідки сушитись на паперові рушники. Їх слід вмішати в тісто, яке вже піднялось.
- Тісто викладаємо в змазану жиром або вершковим маслом форму для випічки і знову ставимо в тепло.
- Коли тісто збільшиться в розмірах, ставимо в розігріту до 160°С духовку. Час випікання — 25-35 хвилин. Готовність перевіряємо дерев’яною паличкою.
Щоб без проблем дістати пасочку з форми, дайте їй трохи охолонути. Прикрашати паски глазуррю слід лише після того, як вони повністю остигли. До речі, глазур можна зробити дуже швидко з трьох інгредієнтів.