Великодня пасочка, якій позаздрять сусіди: найкращий рецепт

Перевірений рецепт паски

Напередодні Великодня чимало господинь шукають ідеальний рецепт паски. Хтось користується секретами минулих поколінь, але що точно необхідно — це перевірений рецепт.

І саме таким рецептом поділились на порталі the Lime. Паска за ним точно вдасться. З кількості інгредієнтів вийде одна середня паска або дві невеликі.

Інгредієнти:

борошно — 250 г

цукор — 80 г

ванільний цукор — 1 ч. л.

жовтки — 4 шт.

молоко — 100 мл

мед — 15 г

сухі дріжджі — 12-14 г

вершкове масло — 100 г

цедра 1 апельсина

родзинки

Спосіб приготування:

Заздалегідь виставляємо яйця — вони повинні бути кімнатної температури. У глибокій мисці просіюємо борошно через сито. Відокремлюємо жовтки від білків. Трішки підігріваємо молоко — до 30-40°С. На водяній бані або в мікрохвильовці розтоплюємо вершкове масло. З’єднуємо всі сухі інгредієнти: просіяне борошно, цукор, ванільний цукор і сухі дріжджі. В іншому посуді змішуємо жовтки з теплим молоком, медом, розтопленим вершковим маслом. Все ретельно перемішуємо. Поетапно всипаємо суху частину в рідку, перемішуючи. Замішуємо тісто і додаємо цедру апельсина. Тісто накриваємо рушником і ставимо на 2 години в тепле тихе місце. Якщо вдома прохолодно, можна включити духовку на 30-40°С і поставити його туди. Родзинки на 10-15 хвилин заливаємо окропом, зливаємо воду і викладаємо ягідки сушитись на паперові рушники. Їх слід вмішати в тісто, яке вже піднялось. Тісто викладаємо в змазану жиром або вершковим маслом форму для випічки і знову ставимо в тепло. Коли тісто збільшиться в розмірах, ставимо в розігріту до 160°С духовку. Час випікання — 25-35 хвилин. Готовність перевіряємо дерев’яною паличкою.

Щоб без проблем дістати пасочку з форми, дайте їй трохи охолонути. Прикрашати паски глазуррю слід лише після того, як вони повністю остигли. До речі, глазур можна зробити дуже швидко з трьох інгредієнтів.