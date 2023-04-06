Якщо немає олії: хитрі способи приготувати яєчню

Яєчня виходить дуже ніжною та смачною

Важко уявити своє життя без яєць у тому чи іншому вигляді. Хтось віддає перевагу пишному омлету, а хтось любить більше звичайну яєчню.

Ось останнім і припаде до душі корисна версія цієї страви, якою ділиться Ukr.Media. Уся справа в тому, що для її приготування не знадобиться ні краплі олії.

Як приготувати яєчню без олії

Найперше, що нам потрібно зробити — добре розжарити суху сковороду. Коли вона нагріється, необхідно застелити пекарський папір та обережно розбити на сковорідку яйця. Через пару хвилин ви помітите, що білок побілів — отже, яєчня готова.

Перекладіть яєчню прямо з папером на тарілку. Тепер ваше основне завдання – насолоджуватися улюбленою їжею.

Є ще один варіант приготування яєчні без рослинної олії. Для нього вам знадобиться кілька помідорів.

Томати слід залити окропом. За хвилину зніміть з них шкірку. Наріжте м’якоть і покладіть її на сковороду.

Періодично перемішуючи, продовжуйте тушкувати помідори, доки сік не випарується. Потім вбийте яйця, не порушивши жовток. Дві хвилини – і яєчня готова.

А якщо ви запечете яйця в листковому тесті, близькі попросять добавки. Приголомшливе блюдо полюблять усі.