Спечете на Великдень — будуть просити щодня: секретний рецепт найніжнішої сирної паски

Тісто виходить дуже ніжним

Ми вже ділились рецептами сирної паски без випічки — як класичної, так і кондитерської варіації торта "Три шоколади". Тепер розповідаємо, як приготувати найніжнішу сирну паску в духовці.

Це дуже смачна сирна запіканка, яку можна готувати хоч щодня — аби було бажання. Якщо вважаєте за потрібне, журавлину в рецепті можна замінити родзинками, курагою або будь-якими іншими сухофруктами, які вам подобаються.

Інгредієнти:

Сир (чим жирніший — тим краще) — 500 г

Яйця — 4 шт

Манна крупа — 40 г

Вершки або молоко — 100 мл

Цукор — 60-100 г

Дрібка солі

Ванільний екстракт

Кукурудзяний крохмаль — 1 ч л

Сушена журавлина — за смаком

сухофрукти за смаком

Спосіб приготування:

Журавлину (або родзинки) заливаємо на 5 хвилин гарячою водою. Потім воду зливаємо через друшляк. Залишаємо сохнути на паперовій серветці. Манну крупу заливаємо гарячими вершками/молоком. В цей чай перебиваємо сир блендером або протираємо через сито. Також можна ретельно розімняти картоплем'ялкою, так сир теж виходить однорідним. Протертий сир змішуємо з яєчними жовтками, набухлою у вершках і вистиглою манкою, ванільним екстрактом і крохмалем. До стійких піків збиваємо яєчні білки з цукром і дрібкою солі. Обережно (лопаткою, підіймаючи масу в ємності знизу-вгору) вводимо білкову масу в сирну, додаємо вже сухі ягоди. Перекладаємо тісто в форму і одразу ставимо в розігріту до 180 градусів духовку. Час приготування в середньому 40-50 хвилин. Готовність перевіряємо сірником.

Цей десерт виходить дуже ніжним і смачним. Готовий сирник прикрашаємо ягідним джемом, листочком базиліку, шоколадом або глазуррю. Але навіть якщо просто присипати цукровою пудрою, буде все одно дуже смачно. А якщо ви ще не визначились, яку паску будете пекти на Великдень, вам точно стане в нагоді цей перевірений рецепт.