Спечете на Великдень — будуть просити щодня: секретний рецепт найніжнішої сирної паски
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Тісто виходить дуже ніжним
Ми вже ділились рецептами сирної паски без випічки — як класичної, так і кондитерської варіації торта "Три шоколади". Тепер розповідаємо, як приготувати найніжнішу сирну паску в духовці.
Це дуже смачна сирна запіканка, яку можна готувати хоч щодня — аби було бажання. Якщо вважаєте за потрібне, журавлину в рецепті можна замінити родзинками, курагою або будь-якими іншими сухофруктами, які вам подобаються.
Інгредієнти:
- Сир (чим жирніший — тим краще) — 500 г
- Яйця — 4 шт
- Манна крупа — 40 г
- Вершки або молоко — 100 мл
- Цукор — 60-100 г
- Дрібка солі
- Ванільний екстракт
- Кукурудзяний крохмаль — 1 ч л
- Сушена журавлина — за смаком
- сухофрукти за смаком
Спосіб приготування:
- Журавлину (або родзинки) заливаємо на 5 хвилин гарячою водою. Потім воду зливаємо через друшляк. Залишаємо сохнути на паперовій серветці.
- Манну крупу заливаємо гарячими вершками/молоком. В цей чай перебиваємо сир блендером або протираємо через сито. Також можна ретельно розімняти картоплем'ялкою, так сир теж виходить однорідним.
- Протертий сир змішуємо з яєчними жовтками, набухлою у вершках і вистиглою манкою, ванільним екстрактом і крохмалем.
- До стійких піків збиваємо яєчні білки з цукром і дрібкою солі. Обережно (лопаткою, підіймаючи масу в ємності знизу-вгору) вводимо білкову масу в сирну, додаємо вже сухі ягоди.
- Перекладаємо тісто в форму і одразу ставимо в розігріту до 180 градусів духовку. Час приготування в середньому 40-50 хвилин. Готовність перевіряємо сірником.
Цей десерт виходить дуже ніжним і смачним. Готовий сирник прикрашаємо ягідним джемом, листочком базиліку, шоколадом або глазуррю. Але навіть якщо просто присипати цукровою пудрою, буде все одно дуже смачно. А якщо ви ще не визначились, яку паску будете пекти на Великдень, вам точно стане в нагоді цей перевірений рецепт.