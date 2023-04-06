Смачніше і дешевше за магазинну: як смачно запекти буженину до Великодня
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Смачна страва з мінімумом метушні
Незабаром християни святкуватимуть одне з найбільших свят – Великдень. Традиційно на кожному святковому столі з’являться головні продукти – паски та фарбовані яйця.
Однак не тільки ці продукти будуть радувати наше око та шлунок. Одним із головних великодніх частування є запечена буженина. UAportal поділився з нами рецептом приголомшливої буженини — вона точно сподобається вам і вашим гостям.
Як запекти буженину на Великдень
Інгредієнти:
- окіст свинячий – 1 кг;
- часник – 10 зубчиків;
- гірчиця – 3 ч. л;
- розмарин сухий – 1 ч. л;
- паприка – 0,5 ч. л;
- спеції сухі – 0,5 ч. л;
- перець чорний мелений – 0,5 ч. л.
Спосіб приготування:
- Змішуємо у великій мисці всі спеції.
- Часник необхідно почистити та порізати.
- Свинину промиваємо під проточною водою, забираємо зайву вологу паперовими рушниками. Потім на окістя потрібно зробити глибокі проколи та вставити в них порізаний часник.
- Поверхню м’яса рясно натираємо сумішшю спецій, загортаємо буженину в плівку і залишаємо в холодильнику на 5-8 годин.
- Замариноване м’ясо загортаємо у фольгу і викладаємо на лист. Ставимо в холодну духовку і потім вмикаємо її на температуру 180 градусів. Випікаємо півтори години, після чого духовку вимикаємо та залишаємо в ній м’ясо ще на 2 години.
До речі, на Великдень ще можна приготувати домашню ковбасу. Тим більше це неймовірно просто.