Смачніше і дешевше за магазинну: як смачно запекти буженину до Великодня

Смачна страва з мінімумом метушні

Незабаром християни святкуватимуть одне з найбільших свят – Великдень. Традиційно на кожному святковому столі з’являться головні продукти – паски та фарбовані яйця.

Однак не тільки ці продукти будуть радувати наше око та шлунок. Одним із головних великодніх частування є запечена буженина. UAportal поділився з нами рецептом приголомшливої буженини — вона точно сподобається вам і вашим гостям.

Як запекти буженину на Великдень

Інгредієнти:

окіст свинячий – 1 кг;

часник – 10 зубчиків;

гірчиця – 3 ч. л;

розмарин сухий – 1 ч. л;

паприка – 0,5 ч. л;

спеції сухі – 0,5 ч. л;

перець чорний мелений – 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Змішуємо у великій мисці всі спеції. Часник необхідно почистити та порізати. Свинину промиваємо під проточною водою, забираємо зайву вологу паперовими рушниками. Потім на окістя потрібно зробити глибокі проколи та вставити в них порізаний часник. Поверхню м’яса рясно натираємо сумішшю спецій, загортаємо буженину в плівку і залишаємо в холодильнику на 5-8 годин. Замариноване м’ясо загортаємо у фольгу і викладаємо на лист. Ставимо в холодну духовку і потім вмикаємо її на температуру 180 градусів. Випікаємо півтори години, після чого духовку вимикаємо та залишаємо в ній м’ясо ще на 2 години.

До речі, на Великдень ще можна приготувати домашню ковбасу. Тим більше це неймовірно просто.