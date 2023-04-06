Ніжне філе в духовці: соус, що підійде до будь-якої риби
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Неймовірна риба у вершках
Риба — гарна альтернатива м’ясу і для сімейної вечері, і на святковий стіл. Якщо ви вже готували смачну скумбрію в банці, то точно оціните цей спосіб приготування риби.
На порталі ProstoWay поділились рецептом смачної рибки. Ніжне рибне філе, запечене у вершково-сирному соусі, буде просто танути у роті.
Інгредієнти:
- 150 г філе риби на ваш вибір
- 150 г броколі
- сіль, перець
- 2 яйця
- 200 г вершків (20%)
- 50 г сиру
Спосіб приготування:
- Філе риби миємо, нарізаємо, солимо й перчимо. Броколі миємо і ділимо на суцвіття. Перемішуємо все в глибокій мисці.
- В окремій посудині збиваємо яйця з сіллю, додаємо вершки та натертий сир. Все перемішуємо.
- Рибу з броколі перекладаємо у змащену олією форму та заливаємо вершково-яєчним соусом.
- Накриваємо форму кришкою або фольгою і ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 20-30 хвилин.
Страва готова, її можна подавати прямо у формі. До речі, якщо ви купили для цього рецепту цілу рибу, є декілька способів її швидко почистити, не влаштувавши при цьому феєрверка з луски.