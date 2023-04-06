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Ніжне філе в духовці: соус, що підійде до будь-якої риби

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Цей спосіб підійде до будь-якої риби
Цей спосіб підійде до будь-якої риби. Фото shuba.life

Неймовірна риба у вершках

Риба — гарна альтернатива м’ясу і для сімейної вечері, і на святковий стіл. Якщо ви вже готували смачну скумбрію в банці, то точно оціните цей спосіб приготування риби.

На порталі ProstoWay поділились рецептом смачної рибки. Ніжне рибне філе, запечене у вершково-сирному соусі, буде просто танути у роті.

Інгредієнти:

  • 150 г філе риби на ваш вибір
  • 150 г броколі
  • сіль, перець
  • 2 яйця
  • 200 г вершків (20%)
  • 50 г сиру

Спосіб приготування:

  1. Філе риби миємо, нарізаємо, солимо й перчимо. Броколі миємо і ділимо на суцвіття. Перемішуємо все в глибокій мисці.
  2. В окремій посудині збиваємо яйця з сіллю, додаємо вершки та натертий сир. Все перемішуємо.
  3. Рибу з броколі перекладаємо у змащену олією форму та заливаємо вершково-яєчним соусом.
  4. Накриваємо форму кришкою або фольгою і ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 20-30 хвилин.

Страва готова, її можна подавати прямо у формі. До речі, якщо ви купили для цього рецепту цілу рибу, є декілька способів її швидко почистити, не влаштувавши при цьому феєрверка з луски.

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#Рецепт #Риба #Соус