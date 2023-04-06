Ніжне філе в духовці: соус, що підійде до будь-якої риби

Неймовірна риба у вершках

Риба — гарна альтернатива м’ясу і для сімейної вечері, і на святковий стіл. Якщо ви вже готували смачну скумбрію в банці, то точно оціните цей спосіб приготування риби.

На порталі ProstoWay поділились рецептом смачної рибки. Ніжне рибне філе, запечене у вершково-сирному соусі, буде просто танути у роті.

Інгредієнти:

150 г філе риби на ваш вибір

150 г броколі

сіль, перець

2 яйця

200 г вершків (20%)

50 г сиру

Спосіб приготування:

Філе риби миємо, нарізаємо, солимо й перчимо. Броколі миємо і ділимо на суцвіття. Перемішуємо все в глибокій мисці. В окремій посудині збиваємо яйця з сіллю, додаємо вершки та натертий сир. Все перемішуємо. Рибу з броколі перекладаємо у змащену олією форму та заливаємо вершково-яєчним соусом. Накриваємо форму кришкою або фольгою і ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 20-30 хвилин.

Страва готова, її можна подавати прямо у формі. До речі, якщо ви купили для цього рецепту цілу рибу, є декілька способів її швидко почистити, не влаштувавши при цьому феєрверка з луски.