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Неймовірно красиво і смачно: котлети з секретом на свято

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Ефектна страва
Ефектна страва. Фото 1000.menu

Страва для святкового столу

Пропонуємо приготувати яскраву та оригінальну м'ясну страву для святкового столу. Ці котлети з цілим яйцем виручать, якщо звичайне запечене м’ясо вже набридло.

Страва настільки ефектна, що одразу привертає увагу всіх гостей. Але готується просто, пишуть на 1000.menu.

Інгредієнти:

  • Фарш зі свинини — 500 г
  • Курячий фарш — 300 г
  • Батон — 150 г
  • Молоко — 1 скл
  • Цибуля — 1 шт
  • Часник — 2 зубчика
  • Яйця — 10 шт
  • Рослинна олія — 50 мл
  • Панірувальні сухарі — 0.5 скл
  • Сіль, перець, улюблені спеції до м’яса

Спосіб приготування:

  • Завчасно відваріть та очистьте яйця. Залийте молоком батон. Дрібно наріжте цибулю.
  • Коли батон просякне молоком, трішки відіжміть його і розімніть.
  • М’ясо з цибулею і батоном добре змішайте, додайте спеції. Масу можна трохи відбити об дно миски — так вийдуть бульбашки повітря.
  • Розділіть фарш на 10 порцій. Мокрими руками сформуйте з кожної коржик і викладіть варене яйце. Запечатайте яйце у фарш.
  • Великі котлети, що вийшли таким чином, обваляйте в панірувальних сухарях. Обсмажуйте на олії на невеликому вогні по 3-4 хвилини з усіх сторін.
  • Якщо переживаєте, що фарш не пропікся, складіть їх у форму і поставте у гарячу духовку ще на 20 хвилин.

Такі котлети подаються гарячими і моментально привертають до себе увагу. Ще один подібний, але не такий порційний рецепт на святковий стіл — рулет "Павичеве око".

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#Рецепт #Домашній рецепт #Котлети