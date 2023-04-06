Неймовірно красиво і смачно: котлети з секретом на свято
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Страва для святкового столу
Пропонуємо приготувати яскраву та оригінальну м'ясну страву для святкового столу. Ці котлети з цілим яйцем виручать, якщо звичайне запечене м’ясо вже набридло.
Страва настільки ефектна, що одразу привертає увагу всіх гостей. Але готується просто, пишуть на 1000.menu.
Інгредієнти:
- Фарш зі свинини — 500 г
- Курячий фарш — 300 г
- Батон — 150 г
- Молоко — 1 скл
- Цибуля — 1 шт
- Часник — 2 зубчика
- Яйця — 10 шт
- Рослинна олія — 50 мл
- Панірувальні сухарі — 0.5 скл
- Сіль, перець, улюблені спеції до м’яса
Спосіб приготування:
- Завчасно відваріть та очистьте яйця. Залийте молоком батон. Дрібно наріжте цибулю.
- Коли батон просякне молоком, трішки відіжміть його і розімніть.
- М’ясо з цибулею і батоном добре змішайте, додайте спеції. Масу можна трохи відбити об дно миски — так вийдуть бульбашки повітря.
- Розділіть фарш на 10 порцій. Мокрими руками сформуйте з кожної коржик і викладіть варене яйце. Запечатайте яйце у фарш.
- Великі котлети, що вийшли таким чином, обваляйте в панірувальних сухарях. Обсмажуйте на олії на невеликому вогні по 3-4 хвилини з усіх сторін.
- Якщо переживаєте, що фарш не пропікся, складіть їх у форму і поставте у гарячу духовку ще на 20 хвилин.
Такі котлети подаються гарячими і моментально привертають до себе увагу. Ще один подібний, але не такий порційний рецепт на святковий стіл — рулет "Павичеве око".