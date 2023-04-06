Неймовірно красиво і смачно: котлети з секретом на свято

Страва для святкового столу

Пропонуємо приготувати яскраву та оригінальну м'ясну страву для святкового столу. Ці котлети з цілим яйцем виручать, якщо звичайне запечене м’ясо вже набридло.

Страва настільки ефектна, що одразу привертає увагу всіх гостей. Але готується просто, пишуть на 1000.menu.

Інгредієнти:

Фарш зі свинини — 500 г

Курячий фарш — 300 г

Батон — 150 г

Молоко — 1 скл

Цибуля — 1 шт

Часник — 2 зубчика

Яйця — 10 шт

Рослинна олія — 50 мл

Панірувальні сухарі — 0.5 скл

Сіль, перець, улюблені спеції до м’яса

Спосіб приготування:

Завчасно відваріть та очистьте яйця. Залийте молоком батон. Дрібно наріжте цибулю.

Коли батон просякне молоком, трішки відіжміть його і розімніть.

М’ясо з цибулею і батоном добре змішайте, додайте спеції. Масу можна трохи відбити об дно миски — так вийдуть бульбашки повітря.

Розділіть фарш на 10 порцій. Мокрими руками сформуйте з кожної коржик і викладіть варене яйце. Запечатайте яйце у фарш.

Великі котлети, що вийшли таким чином, обваляйте в панірувальних сухарях. Обсмажуйте на олії на невеликому вогні по 3-4 хвилини з усіх сторін.

Якщо переживаєте, що фарш не пропікся, складіть їх у форму і поставте у гарячу духовку ще на 20 хвилин.

Такі котлети подаються гарячими і моментально привертають до себе увагу. Ще один подібний, але не такий порційний рецепт на святковий стіл — рулет "Павичеве око".