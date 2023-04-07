Від такого хрусткого сніданку слинки потечуть: знаменитий рецепт з лаваша з трьома інгредієнтами
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Смачний та швидкий сніданок – це легко.
Сніданок – справа тонка. Як багато до нього вимог — він має бути ситним, смачним і корисним, та ще й готуватися недовго. Що тільки вже не вигадують досвідчені господині, щоби сніданок відповідав цим критеріям.
Сьогодні спробуємо приготувати конвертики з лаваша за рецептом "Мета". Для них не потрібні якісь особливі продукти – усі інгредієнти ви легко знайдете у холодильнику. А що не зможете знайти – замініть на свій смак.
Як приготувати сніданок з лаваша
Інгредієнти:
- лаваш — 3 шт;
- філе куряче — 1 шт;
- цибуля ріпчаста — 1 шт;
- яйце куряче — 2 шт;
- олія соняшникова — 10 г;
- сіль, мелений перець – до смаку.
Спосіб приготування:
- Промийте та розріжте куряче філе на маленькі шматочки.
- Очистіть цибулю та розділіть на 6 частин.
- Пропустіть цибулю та м’ясо через м’ясорубку. Покладіть фарш у глибоку миску, посоліть, поперчіть і вбийте яйце, перемішайте.
- Наріжте лаваш смужками приблизно 10 сантиметрів завширшки.
- В окрему миску вбийте одне яйце і добре збийте міксером. Змастіть край лаваша, а потім викладайте фарш і загортайте у формі трикутника.
- Змастіть лист соняшниковою олією і викладіть на нього отримані конверти. Зверху змастіть яйцем.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і відправте заготовки випікатися приблизно 20 хвилин. Апетитна скоринка – ознака готовності вашого сніданку.
Лаваш для таких конвертиків також можна приготувати вдома. Мінімум інгредієнтів та зусиль – і він готовий.