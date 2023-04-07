Ці дві копійчані страви врятують вчорашнє пюре

Ніхто не здогадається, що ці страви зі вчорашньої картоплі.

Картопляне пюре — один із найпопулярніших гарнірів. На жаль, багато господинь викидають пюре, що залишилося.

Але дарма — адже йому можна дати друге життя. Разом із "Главредом" поділимося, що можна приготувати зі вчорашньої пюрешки. Страви вас точно потішать.

Як приготувати запіканку зі вчорашньої картоплі в духовці

Інгредієнти:

картопляне пюре — 500-700 гр;

копчена риба — 300 — 400 гр;

цибуля — 1 шт;

яйця — 1 шт;

сметана — 2 ст. л.;

помідор — 1 шт;

вершкове масло.

Спосіб приготування:

У картопляне пюре додати трохи розтопленого вершкового масла|мастила| і перемішати. Копчену рибу нарізати дрібними шматочками та змішати з пюре. Через м’ясорубку пропустити рибу з картоплею та цибулею, додати 1 яйце та порізаний помідор. Форму для запікання змастити олією та вилити все у форму. Сметану змішати із сіллю та приправами до смаку, полити картоплю з рибою для запіканки. Духовку розігріти до 200 градусів та запікати картопляну запіканку з рибою 10-15 хвилин.

Як приготувати картопляні коржики на сковороді

Інгредієнти:

картопляне пюре — до 500 гр;

борошно — 100 гр;

молоко — 50 мл;

яйця — 1 шт;

сир голландський — 100 гр;

бекон або шинка — 100 гр;

сіль перець.

Спосіб приготування:

Вчорашнє картопляне пюре змішати з теплим молоком і добре збити блендером. Борошно просіяти та додати до картоплі, додати яйце, замісити тісто на коржики. Сир натерти на тертці, м’ясо порізати тонкими кубиками. Невелику кількість тіста необхідно розкотити, посипати сиром і шинкою, і закрити другим коржом. Сковороду змастити трохи олією та обсмажувати картопляний коржик з двох сторін до золотистої скоринки.

"Телеграф" раніше розповідав, як приготувати ідеальне картопляне пюре. Тут роль відіграє все!