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Ці дві копійчані страви врятують вчорашнє пюре

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Картопляне пюре
Картопляне пюре. Фото Freepik

Ніхто не здогадається, що ці страви зі вчорашньої картоплі.

Картопляне пюре — один із найпопулярніших гарнірів. На жаль, багато господинь викидають пюре, що залишилося.

Але дарма — адже йому можна дати друге життя. Разом із "Главредом" поділимося, що можна приготувати зі вчорашньої пюрешки. Страви вас точно потішать.

Як приготувати запіканку зі вчорашньої картоплі в духовці

Інгредієнти:

  • картопляне пюре — 500-700 гр;
  • копчена риба — 300 — 400 гр;
  • цибуля — 1 шт;
  • яйця — 1 шт;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • помідор — 1 шт;
  • вершкове масло.

Спосіб приготування:

  1. У картопляне пюре додати трохи розтопленого вершкового масла|мастила| і перемішати.
  2. Копчену рибу нарізати дрібними шматочками та змішати з пюре.
  3. Через м’ясорубку пропустити рибу з картоплею та цибулею, додати 1 яйце та порізаний помідор.
  4. Форму для запікання змастити олією та вилити все у форму.
  5. Сметану змішати із сіллю та приправами до смаку, полити картоплю з рибою для запіканки.
  6. Духовку розігріти до 200 градусів та запікати картопляну запіканку з рибою 10-15 хвилин.

Як приготувати картопляні коржики на сковороді

Інгредієнти:

  • картопляне пюре — до 500 гр;
  • борошно — 100 гр;
  • молоко — 50 мл;
  • яйця — 1 шт;
  • сир голландський — 100 гр;
  • бекон або шинка — 100 гр;
  • сіль перець.

Спосіб приготування:

  1. Вчорашнє картопляне пюре змішати з теплим молоком і добре збити блендером.
  2. Борошно просіяти та додати до картоплі, додати яйце, замісити тісто на коржики.
  3. Сир натерти на тертці, м’ясо порізати тонкими кубиками.
  4. Невелику кількість тіста необхідно розкотити, посипати сиром і шинкою, і закрити другим коржом.
  5. Сковороду змастити трохи олією та обсмажувати картопляний коржик з двох сторін до золотистої скоринки.

"Телеграф" раніше розповідав, як приготувати ідеальне картопляне пюре. Тут роль відіграє все!

Теги:
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