Ці дві копійчані страви врятують вчорашнє пюре
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Ніхто не здогадається, що ці страви зі вчорашньої картоплі.
Картопляне пюре — один із найпопулярніших гарнірів. На жаль, багато господинь викидають пюре, що залишилося.
Але дарма — адже йому можна дати друге життя. Разом із "Главредом" поділимося, що можна приготувати зі вчорашньої пюрешки. Страви вас точно потішать.
Як приготувати запіканку зі вчорашньої картоплі в духовці
Інгредієнти:
- картопляне пюре — 500-700 гр;
- копчена риба — 300 — 400 гр;
- цибуля — 1 шт;
- яйця — 1 шт;
- сметана — 2 ст. л.;
- помідор — 1 шт;
- вершкове масло.
Спосіб приготування:
- У картопляне пюре додати трохи розтопленого вершкового масла|мастила| і перемішати.
- Копчену рибу нарізати дрібними шматочками та змішати з пюре.
- Через м’ясорубку пропустити рибу з картоплею та цибулею, додати 1 яйце та порізаний помідор.
- Форму для запікання змастити олією та вилити все у форму.
- Сметану змішати із сіллю та приправами до смаку, полити картоплю з рибою для запіканки.
- Духовку розігріти до 200 градусів та запікати картопляну запіканку з рибою 10-15 хвилин.
Як приготувати картопляні коржики на сковороді
Інгредієнти:
- картопляне пюре — до 500 гр;
- борошно — 100 гр;
- молоко — 50 мл;
- яйця — 1 шт;
- сир голландський — 100 гр;
- бекон або шинка — 100 гр;
- сіль перець.
Спосіб приготування:
- Вчорашнє картопляне пюре змішати з теплим молоком і добре збити блендером.
- Борошно просіяти та додати до картоплі, додати яйце, замісити тісто на коржики.
- Сир натерти на тертці, м’ясо порізати тонкими кубиками.
- Невелику кількість тіста необхідно розкотити, посипати сиром і шинкою, і закрити другим коржом.
- Сковороду змастити трохи олією та обсмажувати картопляний коржик з двох сторін до золотистої скоринки.
"Телеграф" раніше розповідав, як приготувати ідеальне картопляне пюре. Тут роль відіграє все!