Замість магазинного майонезу: заправка, яка зробить будь-який салат удвічі смачнішим

Спробуйте цю заправку і ви не купите більше майонезу.

Такі смачні та улюблені салати чудово втамовують голод. Незважаючи на різноманітність рецептів приготування та інгредієнтів, вони мають обов’язковий інгредієнт — заправку. Приготування хорошої заправки займає не більше кількох хвилин і може повністю змінити смак страви.

Сьогодні пропонуємо спробувати відмінну заправку, яка точно урізноманітнить ваше меню. За рецептом Jisty для неї потрібні нехитрі інгредієнти, але заправка чудово замінить магазинний майонез.

Як приготувати рисовий майонез

Інгредієнти:

100 г вареного рису;

200 мл оливкової олії;

0,5 ч. л. солі;

1 ч. л. цукру;

1 ст. л. лимонного соку;

1 ч. ложка гірчиці.

Спосіб приготування:

Відварюємо рис — він має бути трохи розвареним. Змішуємо рис з 100 мл оливкової олії за допомогою блендера. Додаємо гірчицю та знову перемішуємо. Поступово вливаємо масло, що залишилося, збиваючи соус вінчиком. Коли він стане досить густим, додаємо до нього цукор, сіль та лимонний сік. Залишаємо майонез на 10 хвилин настоятися. Якщо соус виходить занадто густий, його можна розбавити кількома ложками рисового відвару або рослинної олії. За бажанням у цю заправку можна додати подрібнений часник та зелень.

Такий майонез підійде до будь-якого салату та покращить його смак. Спробуйте – не пошкодуєте.