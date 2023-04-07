Глазур для пасок, яка точно не буде липнути: 15 хвилин — і готово
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Кінець липким патьокам
На носі Великдень. Ми вже розповідали, як приготувати глазур до паски за 30 секунд. Є ще один спосіб приготувати смачну і вдалу глазур — на желатині.
Цукрова глазур з желатином для паски готується без яєць, добре застигає, не тече і не липне. На смак вона схожа на зефір. Рецептом поділились на порталі 1000.menu.
Інгредієнти:
- Цукрова пудра — 100 г
- Желатин — 1 ч. л.
- Вода — 4 ст. л.
Спосіб приготування:
- Желатин всипаємо в невелику миску і заливаємо двома столовими ложками води. Лишіть його набухати — це може бути від 5 до 20 хвилин залежно від типу желатину.
- Поки желатин набухає, варимо сироп. Всипаємо цукрову пудру в сотейник, вливаємо до неї дві ложки води. Перемішуємо все до однорідності.
- Масу ставимо варитися на невеликий вогонь. Постійно помішуючи, доводимо до закипання. Як тільки на поверхні з'являться перші бульбашки, слід одразу зняти сотейник із вогню. Одразу перекладаємо в нього набряклий желатин і добре перемішуємо до повного розчинення останнього.
- Збиваємо сироп із желатином міксером на найвищих швидкостях. Маса буде поступово світлішати і густіти. Збивати треба до яскравого білого кольору та густого стану.
Глазур готова, можна покривати нею паски. Краще робити це одразу — інакше вона схопиться прямо в мисці, і її доведеться підігрівати. А ще спробуйте приготувати сирну паску без випічки "Три шоколади".