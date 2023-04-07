Глазур для пасок, яка точно не буде липнути: 15 хвилин — і готово

Кінець липким патьокам

На носі Великдень. Ми вже розповідали, як приготувати глазур до паски за 30 секунд. Є ще один спосіб приготувати смачну і вдалу глазур — на желатині.

Цукрова глазур з желатином для паски готується без яєць, добре застигає, не тече і не липне. На смак вона схожа на зефір. Рецептом поділились на порталі 1000.menu.

Інгредієнти:

Цукрова пудра — 100 г

Желатин — 1 ч. л.

Вода — 4 ст. л.

Спосіб приготування:

Желатин всипаємо в невелику миску і заливаємо двома столовими ложками води. Лишіть його набухати — це може бути від 5 до 20 хвилин залежно від типу желатину. Поки желатин набухає, варимо сироп. Всипаємо цукрову пудру в сотейник, вливаємо до неї дві ложки води. Перемішуємо все до однорідності. Масу ставимо варитися на невеликий вогонь. Постійно помішуючи, доводимо до закипання. Як тільки на поверхні з'являться перші бульбашки, слід одразу зняти сотейник із вогню. Одразу перекладаємо в нього набряклий желатин і добре перемішуємо до повного розчинення останнього. Збиваємо сироп із желатином міксером на найвищих швидкостях. Маса буде поступово світлішати і густіти. Збивати треба до яскравого білого кольору та густого стану.

Глазур готова, можна покривати нею паски. Краще робити це одразу — інакше вона схопиться прямо в мисці, і її доведеться підігрівати. А ще спробуйте приготувати сирну паску без випічки "Три шоколади".