Шоколад і банани: смачний дієтичний десерт за п'ять хвилин
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Дуже смачно і витончено
Солодке з низькою калорійністю — це не міф, а реальність. Якщо ви вже куштували гречаний пиріг із незвичною глазуррю, приготуйте неймовірні бананові хлібці з шоколадом.
На порталі ProstoWay поділились рецептом страви, на яку знадобиться всього 5 хвилин і простий набір продуктів. Ці солодощі сподобаються тим, хто любить банани та шоколад.
Інгредієнти:
- рисові хлібці
- арахісова паста
- банан
- шоколад
- сіль крупного помелу (або кокосова стружка)
Спосіб приготування:
- Очищаємо і ріжемо на тоненькі кружальця банан. Оце і вся підготовка.
- Кожен рисовий хлібець промазуємо арахісовою пастою. На один хлібець кладемо кружечки банана і накриваємо іншим. Виходить такий солоденький бутерброд.
- Провертаємо це з усіма хлібцями. В мікрохвильовці та на водяній бані розтоплюємо шоколад.
- Кожен банановий сендвіч обвалюємо в шоколаді та викладаємо на відріз пергаменту. Зверху посипати кристалами солі — буде ще витонченіше.
До речі, якщо ви не фанати поєднання сіль-шоколад, її можна легко замінити на кокосову стружку. Хоча останню краще зекономити — вона точно знадобиться для неймовірного сирного печива з борошном з кокосової стружки.