Шоколад і банани: смачний дієтичний десерт за п'ять хвилин

Дуже смачно і витончено

Солодке з низькою калорійністю — це не міф, а реальність. Якщо ви вже куштували гречаний пиріг із незвичною глазуррю, приготуйте неймовірні бананові хлібці з шоколадом.

На порталі ProstoWay поділились рецептом страви, на яку знадобиться всього 5 хвилин і простий набір продуктів. Ці солодощі сподобаються тим, хто любить банани та шоколад.

Інгредієнти:

рисові хлібці

арахісова паста

банан

шоколад

сіль крупного помелу (або кокосова стружка)

Спосіб приготування:

Очищаємо і ріжемо на тоненькі кружальця банан. Оце і вся підготовка. Кожен рисовий хлібець промазуємо арахісовою пастою. На один хлібець кладемо кружечки банана і накриваємо іншим. Виходить такий солоденький бутерброд. Провертаємо це з усіма хлібцями. В мікрохвильовці та на водяній бані розтоплюємо шоколад. Кожен банановий сендвіч обвалюємо в шоколаді та викладаємо на відріз пергаменту. Зверху посипати кристалами солі — буде ще витонченіше.

До речі, якщо ви не фанати поєднання сіль-шоколад, її можна легко замінити на кокосову стружку. Хоча останню краще зекономити — вона точно знадобиться для неймовірного сирного печива з борошном з кокосової стружки.