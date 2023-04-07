Ситний копійчаний обід: смачний сирний суп без м’яса
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Дуже просто і швидко
Пропонуємо приготувати легкий та смачний суп. Хоч у складі немає м’яса, та він виходить дуже ситним та яскравим. А до нього можна приготувати неймовірні пампушки з часником і подати замість хліба.
Суп на основі моркви — яскравий та духмяний — прикрасить будь-який стіл. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- морква — 3 шт.;
- картопля — 3 шт.;
- плавлений сир — 200 г;
- часник — 2 зубки;
- сіль, перець, спеції.
Спосіб приготування:
- Ставимо близько 1,5 літра води на вогонь. Коли закипить, додаємо нарізану картоплю та півтори морквини. Додаємо сіль та улюблені спеції. Лишаємо їх на повільному вогні.
- Решту моркви натираємо на тертці та смажимо разом із подрібненим часником. Викладємо ароматну засмажку в суп. Коли карптопля і морква повністю зварилися, перебиваємо їх блендером в пюре. Кладемо сир і мішаємо, поки він не розплавиться.
Перед подачею посипте страву зеленню. А якщо цей рецепт вам сподобався, обов’язково спробуйте ще сочевичний суп з грибами за рецептом Євгена Клопотенка.