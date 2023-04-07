Ситний копійчаний обід: смачний сирний суп без м’яса

Дуже просто і швидко

Пропонуємо приготувати легкий та смачний суп. Хоч у складі немає м’яса, та він виходить дуже ситним та яскравим. А до нього можна приготувати неймовірні пампушки з часником і подати замість хліба.

Суп на основі моркви — яскравий та духмяний — прикрасить будь-який стіл. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

морква — 3 шт.;

картопля — 3 шт.;

плавлений сир — 200 г;

часник — 2 зубки;

сіль, перець, спеції.

Спосіб приготування:

Ставимо близько 1,5 літра води на вогонь. Коли закипить, додаємо нарізану картоплю та півтори морквини. Додаємо сіль та улюблені спеції. Лишаємо їх на повільному вогні. Решту моркви натираємо на тертці та смажимо разом із подрібненим часником. Викладємо ароматну засмажку в суп. Коли карптопля і морква повністю зварилися, перебиваємо їх блендером в пюре. Кладемо сир і мішаємо, поки він не розплавиться.

Перед подачею посипте страву зеленню. А якщо цей рецепт вам сподобався, обов’язково спробуйте ще сочевичний суп з грибами за рецептом Євгена Клопотенка.