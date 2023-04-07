Рецепт, який "зробив" чебуреки та піцу: бюджетний рецепт домашніх сосисок

Домашні сосиски – це не лише смачно, а ще й корисно.

Зручно мати запас м’ясних напівфабрикатів! Вони значно спрощують наше життя — ними зручно поснідати, ж приготувати з ними смачну закуску або влаштувати пікнік.

Магазинні ковбасні вироби змушують сумніватися в їх якості, але можна приготувати натуральні домашні сосиски своїми руками з нуля. За рецептом "Школи життя" такі сосиски стануть незамінною стравою на вашому столі.

Як приготувати домашні сосиски

Інгредієнти:

куряче філе – 800 г;

цибуля – 70 р.;

часник – 5 зубчиків;

вершкове масло – 100 г.;

крохмаль кукурудзяний – 30 г;

яєчні білки – 2 шт.;

молоко — 100 мл.;

солодка паприка – 2 ч. л.;

сушений часник – 1 ч. л.;

коріандр — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч.л.;

сіль — 1 ч. л.;

чорний перець до смаку;

соняшникова олія для смаження.

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Спосіб приготування:

У чашу блендера складіть куряче філе, цибулину, кілька зубчиків часнику, розм’якшене вершкове масло і перебийте до однорідного стану. До отриманого фаршу додайте яєчні білки тепле молоко, поперчіть, додайте солодку паприку, сушений часник, мелений коріандр, сіль, цукор та кукурудзяний крохмаль. Перемішайте. Перекладіть фарш в кондитерський мішок, якщо його немає — то підійде звичайний целофановий пакет. У сковороді розігріваємо олію "видавлюємо" фарш і обрізаємо за допомогою звичайних ножиць. Смажимо сосиски з кожного боку по 3-4 хвилини, потім перекладаємо на тарілку з паперовим рушником, щоб позбутися надлишків олії.

Сосиски можна їсти разом із гарніром, із хлібом або додавати в яєчню.