Рецепт, який "зробив" чебуреки та піцу: бюджетний рецепт домашніх сосисок
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Домашні сосиски – це не лише смачно, а ще й корисно.
Зручно мати запас м’ясних напівфабрикатів! Вони значно спрощують наше життя — ними зручно поснідати, ж приготувати з ними смачну закуску або влаштувати пікнік.
Магазинні ковбасні вироби змушують сумніватися в їх якості, але можна приготувати натуральні домашні сосиски своїми руками з нуля. За рецептом "Школи життя" такі сосиски стануть незамінною стравою на вашому столі.
Як приготувати домашні сосиски
Інгредієнти:
- куряче філе – 800 г;
- цибуля – 70 р.;
- часник – 5 зубчиків;
- вершкове масло – 100 г.;
- крохмаль кукурудзяний – 30 г;
- яєчні білки – 2 шт.;
- молоко — 100 мл.;
- солодка паприка – 2 ч. л.;
- сушений часник – 1 ч. л.;
- коріандр — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч.л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- чорний перець до смаку;
- соняшникова олія для смаження.
Спосіб приготування:
- У чашу блендера складіть куряче філе, цибулину, кілька зубчиків часнику, розм’якшене вершкове масло і перебийте до однорідного стану.
- До отриманого фаршу додайте яєчні білки тепле молоко, поперчіть, додайте солодку паприку, сушений часник, мелений коріандр, сіль, цукор та кукурудзяний крохмаль. Перемішайте.
- Перекладіть фарш в кондитерський мішок, якщо його немає — то підійде звичайний целофановий пакет.
- У сковороді розігріваємо олію "видавлюємо" фарш і обрізаємо за допомогою звичайних ножиць.
- Смажимо сосиски з кожного боку по 3-4 хвилини, потім перекладаємо на тарілку з паперовим рушником, щоб позбутися надлишків олії.
Сосиски можна їсти разом із гарніром, із хлібом або додавати в яєчню.