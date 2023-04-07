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Рецепт, який "зробив" чебуреки та піцу: бюджетний рецепт домашніх сосисок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Домашні сосиски
Домашні сосиски. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Домашні сосиски – це не лише смачно, а ще й корисно.

Зручно мати запас м’ясних напівфабрикатів! Вони значно спрощують наше життя — ними зручно поснідати, ж приготувати з ними смачну закуску або влаштувати пікнік.

Магазинні ковбасні вироби змушують сумніватися в їх якості, але можна приготувати натуральні домашні сосиски своїми руками з нуля. За рецептом "Школи життя" такі сосиски стануть незамінною стравою на вашому столі.

Як приготувати домашні сосиски

Інгредієнти:

  • куряче філе – 800 г;
  • цибуля – 70 р.;
  • часник – 5 зубчиків;
  • вершкове масло – 100 г.;
  • крохмаль кукурудзяний – 30 г;
  • яєчні білки – 2 шт.;
  • молоко — 100 мл.;
  • солодка паприка – 2 ч. л.;
  • сушений часник – 1 ч. л.;
  • коріандр — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч.л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • чорний перець до смаку;
  • соняшникова олія для смаження.

Спосіб приготування:

  1. У чашу блендера складіть куряче філе, цибулину, кілька зубчиків часнику, розм’якшене вершкове масло і перебийте до однорідного стану.
  2. До отриманого фаршу додайте яєчні білки тепле молоко, поперчіть, додайте солодку паприку, сушений часник, мелений коріандр, сіль, цукор та кукурудзяний крохмаль. Перемішайте.
  3. Перекладіть фарш в кондитерський мішок, якщо його немає — то підійде звичайний целофановий пакет.
  4. У сковороді розігріваємо олію "видавлюємо" фарш і обрізаємо за допомогою звичайних ножиць.
  5. Смажимо сосиски з кожного боку по 3-4 хвилини, потім перекладаємо на тарілку з паперовим рушником, щоб позбутися надлишків олії.

Сосиски можна їсти разом із гарніром, із хлібом або додавати в яєчню.

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#Рецепт #Сосиска #Готуємо вдома