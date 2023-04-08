На перепичку навіть не подивитесь: готуємо гору сосисок у тесті за 20 хвилин
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Вони точно прийдуть до смаку всім
Приготувати смачний і ситний перекус можна на домашній кухні. Один із найулюбленіших дорослими та дітьми варіантів – сосиска в тісті в духовці.
За рецептом Filizhankakavu.com сосиски у тесті вийдуть неймовірно ароматними. І найприємніше — часу на їхнє приготування піде зовсім небагато.
Як приготувати сосиски в тісті
Інгредієнти:
- молоко тепле – 250 мл;
- цукор — 30 гр. (2 ст. л.);
- сухі дріжджі – 7 гр. (2 ч. л.);
- сіль — 1 ч.л.;
- яйце – 1 шт.;
- борошно — 450 гр.;
- вершкове масло м’яке — 35 гр.;
- сосиски — 16 шт.;
- яйце для змащення.
Спосіб приготування:
- До теплого молока додаємо цукор, дріжджі, яйце, сіль, все розмішуємо, всипаємо борошно, що просіює, вимішуємо тісто.
- Додаємо м’яке масло, замішуємо м’яке еластичне тісто.
- Тісто перекладаємо в змащений маслом посуд, накриваємо і ставимо на годину в тепле місце.
- Тісто, що піднялося, ділимо на 16 рівних частин, формуємо кульки, накриваємо їх і залишаємо на 10 хв.
- Кожну кульку трохи розкочуємо, поміщаємо туди сосиску та защипаємо краї тіста.
- Накриваємо заготовини та залишаємо ще на 30 хв.
- Змащуємо сосиски в тісті яйцем, відправляємо в духовку на 20 хвилин при 180 градусах.
До речі, раніше "Телеграф" ділився рецептом і київської перепички. Часу на її приготування йде мало, а задоволення – море.