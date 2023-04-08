На перепичку навіть не подивитесь: готуємо гору сосисок у тесті за 20 хвилин

Вони точно прийдуть до смаку всім

Приготувати смачний і ситний перекус можна на домашній кухні. Один із найулюбленіших дорослими та дітьми варіантів – сосиска в тісті в духовці.

За рецептом Filizhankakavu.com сосиски у тесті вийдуть неймовірно ароматними. І найприємніше — часу на їхнє приготування піде зовсім небагато.

Як приготувати сосиски в тісті

Інгредієнти:

молоко тепле – 250 мл;

цукор — 30 гр. (2 ст. л.);

сухі дріжджі – 7 гр. (2 ч. л.);

сіль — 1 ч.л.;

яйце – 1 шт.;

борошно — 450 гр.;

вершкове масло м’яке — 35 гр.;

сосиски — 16 шт.;

яйце для змащення.

Спосіб приготування:

До теплого молока додаємо цукор, дріжджі, яйце, сіль, все розмішуємо, всипаємо борошно, що просіює, вимішуємо тісто. Додаємо м’яке масло, замішуємо м’яке еластичне тісто. Тісто перекладаємо в змащений маслом посуд, накриваємо і ставимо на годину в тепле місце. Тісто, що піднялося, ділимо на 16 рівних частин, формуємо кульки, накриваємо їх і залишаємо на 10 хв. Кожну кульку трохи розкочуємо, поміщаємо туди сосиску та защипаємо краї тіста. Накриваємо заготовини та залишаємо ще на 30 хв. Змащуємо сосиски в тісті яйцем, відправляємо в духовку на 20 хвилин при 180 градусах.

До речі, раніше "Телеграф" ділився рецептом і київської перепички. Часу на її приготування йде мало, а задоволення – море.