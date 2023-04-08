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На перепичку навіть не подивитесь: готуємо гору сосисок у тесті за 20 хвилин

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Сосиски в тісті
Сосиски в тісті. Фото https://apostrophe.ua/

Вони точно прийдуть до смаку всім

Приготувати смачний і ситний перекус можна на домашній кухні. Один із найулюбленіших дорослими та дітьми варіантів – сосиска в тісті в духовці.

За рецептом Filizhankakavu.com сосиски у тесті вийдуть неймовірно ароматними. І найприємніше — часу на їхнє приготування піде зовсім небагато.

Як приготувати сосиски в тісті

Інгредієнти:

  • молоко тепле – 250 мл;
  • цукор — 30 гр. (2 ст. л.);
  • сухі дріжджі – 7 гр. (2 ч. л.);
  • сіль — 1 ч.л.;
  • яйце – 1 шт.;
  • борошно — 450 гр.;
  • вершкове масло м’яке — 35 гр.;
  • сосиски — 16 шт.;
  • яйце для змащення.

Спосіб приготування:

  1. До теплого молока додаємо цукор, дріжджі, яйце, сіль, все розмішуємо, всипаємо борошно, що просіює, вимішуємо тісто.
  2. Додаємо м’яке масло, замішуємо м’яке еластичне тісто.
  3. Тісто перекладаємо в змащений маслом посуд, накриваємо і ставимо на годину в тепле місце.
  4. Тісто, що піднялося, ділимо на 16 рівних частин, формуємо кульки, накриваємо їх і залишаємо на 10 хв.
  5. Кожну кульку трохи розкочуємо, поміщаємо туди сосиску та защипаємо краї тіста.
  6. Накриваємо заготовини та залишаємо ще на 30 хв.
  7. Змащуємо сосиски в тісті яйцем, відправляємо в духовку на 20 хвилин при 180 градусах.

До речі, раніше "Телеграф" ділився рецептом і київської перепички. Часу на її приготування йде мало, а задоволення – море.

Теги:
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