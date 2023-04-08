Такого м’яса "під шубою" ви ще не куштували: гості не підуть, поки не розкажете секрету
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Просто, смачно та з мінімумом інгредієнтів
Кожна господиня намагається приготувати щось новеньке, щоб здивувати свою сім’ю. Це може бути риба в незвичайному соусі або незвичайний салат із капусти та грейпфрута.
Сьогодні також приготуємо не зовсім стандартну страву — м’ясо під шубою в духовці. За рецептом Gurman.co.ua воно виходить неймовірно соковитим. Нескладне у приготуванні воно точно стане хітом у вашій родині.
М’ясо під сирною шубою у духовці
Інгредієнти на 4 порції:
- м’якоть свинини – 600 г;
- 2 цибулини;
- 2 ч. л. соєвого соусу;
- сир – 250 г;
- 6 ст. л. майонезу;
- приправи — за смаком.
Спосіб приготування:
- Розрізаємо шматок м’яса поперек волокон на 4 рівні частини, відбиваємо спеціальним молоточком. Маринуємо в суміші приправ, соєвого соусу та цибулі, порізаної кільцями. Залишимо в прохолодному місці на півгодини.
- Сир трьом на великій тертці та змішуємо з майонезом.
- Викладаємо відбивні на змащене деко, зверху посипаємо маринованою цибулею і покриваємо сирною сумішшю.
- Ставимо в попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Запікаємо 25 хвилин. Смачного!
Подавати на стіл страву можна з будь-яким гарніром чи овочами.