Такого м’яса "під шубою" ви ще не куштували: гості не підуть, поки не розкажете секрету

Просто, смачно та з мінімумом інгредієнтів

Кожна господиня намагається приготувати щось новеньке, щоб здивувати свою сім’ю. Це може бути риба в незвичайному соусі або незвичайний салат із капусти та грейпфрута.

Сьогодні також приготуємо не зовсім стандартну страву — м’ясо під шубою в духовці. За рецептом Gurman.co.ua воно виходить неймовірно соковитим. Нескладне у приготуванні воно точно стане хітом у вашій родині.

М’ясо під сирною шубою у духовці

Інгредієнти на 4 порції:

м’якоть свинини – 600 г;

2 цибулини;

2 ч. л. соєвого соусу;

сир – 250 г;

6 ст. л. майонезу;

приправи — за смаком.

Спосіб приготування:

Розрізаємо шматок м’яса поперек волокон на 4 рівні частини, відбиваємо спеціальним молоточком. Маринуємо в суміші приправ, соєвого соусу та цибулі, порізаної кільцями. Залишимо в прохолодному місці на півгодини. Сир трьом на великій тертці та змішуємо з майонезом. Викладаємо відбивні на змащене деко, зверху посипаємо маринованою цибулею і покриваємо сирною сумішшю. Ставимо в попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Запікаємо 25 хвилин. Смачного!

Подавати на стіл страву можна з будь-яким гарніром чи овочами.