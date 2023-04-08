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Такого м’яса "під шубою" ви ще не куштували: гості не підуть, поки не розкажете секрету

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
М’ясо під шубою
М’ясо під шубою. Фото versal-online.com.ua

Просто, смачно та з мінімумом інгредієнтів

Кожна господиня намагається приготувати щось новеньке, щоб здивувати свою сім’ю. Це може бути риба в незвичайному соусі або незвичайний салат із капусти та грейпфрута.

Сьогодні також приготуємо не зовсім стандартну страву — м’ясо під шубою в духовці. За рецептом Gurman.co.ua воно виходить неймовірно соковитим. Нескладне у приготуванні воно точно стане хітом у вашій родині.

М’ясо під сирною шубою у духовці

Інгредієнти на 4 порції:

  • м’якоть свинини – 600 г;
  • 2 цибулини;
  • 2 ч. л. соєвого соусу;
  • сир – 250 г;
  • 6 ст. л. майонезу;
  • приправи — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Розрізаємо шматок м’яса поперек волокон на 4 рівні частини, відбиваємо спеціальним молоточком. Маринуємо в суміші приправ, соєвого соусу та цибулі, порізаної кільцями. Залишимо в прохолодному місці на півгодини.
  2. Сир трьом на великій тертці та змішуємо з майонезом.
  3. Викладаємо відбивні на змащене деко, зверху посипаємо маринованою цибулею і покриваємо сирною сумішшю.
  4. Ставимо в попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Запікаємо 25 хвилин. Смачного!

Подавати на стіл страву можна з будь-яким гарніром чи овочами.

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#Рецепт #М'ясо #Готуємо вдома