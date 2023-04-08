Просто поперчіть і відправте в духовку: шикарна страва з мінімумом зусиль

З таким рецептом упораються всі!

Існує безліч варіантів приготування м’яса. Його коптять, смажать, запікають, роблять на грилі, а в деяких країнах навіть відварюють у воді з олією та подають із зеленню.

Але сьогодні ми з вами поговоримо про реберця. Способів приготувати їх не менше, але сьогодні ми їх зробимо в духовці за рецептом Lefood.menu. Їхня головна перевага – неймовірна простота. Навіть якщо ви ніколи в житті не готували нічого подібного, ви точно впораєтеся з цим рецептом на превелике задоволення близьких.

Як приготувати свинячі реберця в духовці

Інгредієнти:

свинячі реберця – 1.2 кг

паприка – 1 ст.

гострий червоний перець – 0,5 ч.л.

майонез – 3 ст.

сіль — 1 ч.л.

мелений часник – 1.5 ч.л.

Спосіб приготування:

Змішайте майонез з усіма спеціями та нанесіть на ребра. Залишіть їх на півгодини. Загорніть ребра у фольгу і запікайте в духовці 30-40 хвилин при 180 градусах. Розгорніть фольгу і підніміть температуру до 200. Запікайте до рум’яної скоринки ще 15-20 хвилин. Дістаємо нашу страву з духовки та насолоджуємось.

До речі, замаринувати улюблене м’ясо можна у найсмачнішому маринаді. Простий і легкий, він зробить улюблений продукт ще смачнішим.