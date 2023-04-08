Просто поперчіть і відправте в духовку: шикарна страва з мінімумом зусиль
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З таким рецептом упораються всі!
Існує безліч варіантів приготування м’яса. Його коптять, смажать, запікають, роблять на грилі, а в деяких країнах навіть відварюють у воді з олією та подають із зеленню.
Але сьогодні ми з вами поговоримо про реберця. Способів приготувати їх не менше, але сьогодні ми їх зробимо в духовці за рецептом Lefood.menu. Їхня головна перевага – неймовірна простота. Навіть якщо ви ніколи в житті не готували нічого подібного, ви точно впораєтеся з цим рецептом на превелике задоволення близьких.
Як приготувати свинячі реберця в духовці
Інгредієнти:
- свинячі реберця – 1.2 кг
- паприка – 1 ст.
- гострий червоний перець – 0,5 ч.л.
- майонез – 3 ст.
- сіль — 1 ч.л.
- мелений часник – 1.5 ч.л.
Спосіб приготування:
- Змішайте майонез з усіма спеціями та нанесіть на ребра. Залишіть їх на півгодини.
- Загорніть ребра у фольгу і запікайте в духовці 30-40 хвилин при 180 градусах.
- Розгорніть фольгу і підніміть температуру до 200. Запікайте до рум’яної скоринки ще 15-20 хвилин.
- Дістаємо нашу страву з духовки та насолоджуємось.
До речі, замаринувати улюблене м’ясо можна у найсмачнішому маринаді. Простий і легкий, він зробить улюблений продукт ще смачнішим.