Рус

Просто поперчіть і відправте в духовку: шикарна страва з мінімумом зусиль

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ребра в духовці
Ребра в духовці. Фото lefood.menu

З таким рецептом упораються всі!

Існує безліч варіантів приготування м’яса. Його коптять, смажать, запікають, роблять на грилі, а в деяких країнах навіть відварюють у воді з олією та подають із зеленню.

Але сьогодні ми з вами поговоримо про реберця. Способів приготувати їх не менше, але сьогодні ми їх зробимо в духовці за рецептом Lefood.menu. Їхня головна перевага – неймовірна простота. Навіть якщо ви ніколи в житті не готували нічого подібного, ви точно впораєтеся з цим рецептом на превелике задоволення близьких.

Як приготувати свинячі реберця в духовці

Інгредієнти:

  • свинячі реберця – 1.2 кг
  • паприка – 1 ст.
  • гострий червоний перець – 0,5 ч.л.
  • майонез – 3 ст.
  • сіль — 1 ч.л.
  • мелений часник – 1.5 ч.л.

Спосіб приготування:

  1. Змішайте майонез з усіма спеціями та нанесіть на ребра. Залишіть їх на півгодини.
  2. Загорніть ребра у фольгу і запікайте в духовці 30-40 хвилин при 180 градусах.
  3. Розгорніть фольгу і підніміть температуру до 200. Запікайте до рум’яної скоринки ще 15-20 хвилин.
  4. Дістаємо нашу страву з духовки та насолоджуємось.

До речі, замаринувати улюблене м’ясо можна у найсмачнішому маринаді. Простий і легкий, він зробить улюблений продукт ще смачнішим.

Теги:
#Рецепт #Свинина #Реберця #Готуємо вдома