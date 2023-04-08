Гості будуть просити рецепт: готуємо неймовірний салат "Гранатовий браслет"
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Дуже вишуканий рецепт з простих інгредієнтів
Салат "Гранатовий браслет" набув популярності ще в 90-тих як альтернатива оселедця під шубою. Тільки, на відміну від шуби, готується він без риби, зате з м’ясом і ще деякими акцентними продуктами. Гранат та горіхи у класичному рецепті надають йому грузинських ноток.
А ще він дуже красивий — виглядає, як дорогоцінна прикраса. Рецептом поділились на порталі Cooktips.
Інгредієнти:
- Суха відварена яловичина — 350 гр
- Картопля відварна — 4 шт
- Морква варена — 2 шт
- Буряк відварна — 1-2 шт
- Яйця курячі варені — 3 шт
- Цибуля ріпчаста — 1-2 шт
- Гранати — 2 шт
- Волоські горіхи очищені — 50 гр
- Олія — 1 ст. л
- Майонез — 250 гр.
- Сіль, перець — за смаком
Спосіб приготування:
- М’ясо відварюємо, охолоджуємо. Ріжемо його на смужки, а їх — на кубики. Цибулю ріжемо тоненькими смужками. Обсмажуємо до золотистого кольору.
- Відварюємо картоплю, моркву та буряк. Овочі натираємо на крупну тертку.
- В центр блюда або широкої пласкої тарілки поміщаємо склянку. Навколо склянки першим шаром викладаємо терту картоплю. Присолюємо, змащуємо майонезом.
- Викладаємо шар яловичини. Рівномірно розподіляємо м’ясо по колу. Додаємо трохи солі та перцю. Викладаємо цибулю.
- Наступним шаром викладаємо терту моркву. Теж змащуємо майонезом. Викладаємо обсмажені і подрібнені волоські горіхи.
- Наступний шар — курячі яйця. Їх теж слід попередньо натерті на тертці. Зверху рівномірно викладаємо тертий буряк. Змащуємо майонезом, ложкою розподіляємо по всій поверхні салату.
- Із зерен гранату викладаємо верхній шар. Ставимо салат в холодильник мінімум на 1 годину. Перед подачею акуратно виймаємо склянку.
Це яскравий і справді святковий салат. До речі, ми писали, як швидко і без бруду почистити гранат.