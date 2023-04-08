Гості будуть просити рецепт: готуємо неймовірний салат "Гранатовий браслет"

Дуже вишуканий рецепт з простих інгредієнтів

Салат "Гранатовий браслет" набув популярності ще в 90-тих як альтернатива оселедця під шубою. Тільки, на відміну від шуби, готується він без риби, зате з м’ясом і ще деякими акцентними продуктами. Гранат та горіхи у класичному рецепті надають йому грузинських ноток.

А ще він дуже красивий — виглядає, як дорогоцінна прикраса. Рецептом поділились на порталі Cooktips.

Інгредієнти:

Суха відварена яловичина — 350 гр

Картопля відварна — 4 шт

Морква варена — 2 шт

Буряк відварна — 1-2 шт

Яйця курячі варені — 3 шт

Цибуля ріпчаста — 1-2 шт

Гранати — 2 шт

Волоські горіхи очищені — 50 гр

Олія — 1 ст. л

Майонез — 250 гр.

Сіль, перець — за смаком

Спосіб приготування:

М’ясо відварюємо, охолоджуємо. Ріжемо його на смужки, а їх — на кубики. Цибулю ріжемо тоненькими смужками. Обсмажуємо до золотистого кольору. Відварюємо картоплю, моркву та буряк. Овочі натираємо на крупну тертку. В центр блюда або широкої пласкої тарілки поміщаємо склянку. Навколо склянки першим шаром викладаємо терту картоплю. Присолюємо, змащуємо майонезом. Викладаємо шар яловичини. Рівномірно розподіляємо м’ясо по колу. Додаємо трохи солі та перцю. Викладаємо цибулю. Наступним шаром викладаємо терту моркву. Теж змащуємо майонезом. Викладаємо обсмажені і подрібнені волоські горіхи. Наступний шар — курячі яйця. Їх теж слід попередньо натерті на тертці. Зверху рівномірно викладаємо тертий буряк. Змащуємо майонезом, ложкою розподіляємо по всій поверхні салату. Із зерен гранату викладаємо верхній шар. Ставимо салат в холодильник мінімум на 1 годину. Перед подачею акуратно виймаємо склянку.

Це яскравий і справді святковий салат. До речі, ми писали, як швидко і без бруду почистити гранат.