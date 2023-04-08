Ідеальний рецепт пиріжків: 20 хвилин — і готово

Дуже швидко і просто

Пиріжки — одна із найцікавіших та найуніверсальніших страв. Їх готують з будь-якого тіста та будь-якими начинками. Якщо ви пробували швидкі пиріжечки з м’ясом без молока і дріжджів, спробуйте ще пиріжки на кефірі.

"Фокус" розповідає, як готувати пиріжки з м’ясом. Та секрет у тому, що в це тісто можна загортати будь-яку начинку.

Інгредієнти:

кефір — 400 мл;

яйце — 1 шт

фарш — 250-300 г;

борошно — скільки візьме тісто;

цукор — 1 ч. л;

сіль — 1 ч. л. (без гірки);

сода — 1/2 ч. л;

олія — 2 ст. л або вершкове масло;

цибуля зелена — 1 пучок;

цибуля — 1 головка;

спеції за бажанням.

Спосіб приготування:

У глибокому посуді змішуємо кефір, яйця, цукор, сіль, масло і просіяне борошно. Замішуємо тісто. Воно повинне вийти м'яким і не липнути до рук. Кількість борошна варіюємо, якщо буде надто багато — пиріжки будуть щільними і мало піднімуться під час смаження. Поки готується начинка, накриваємо тісто рушником та відставляємо убік. Фарш змішуємо з дрібно порізаною звичайною цибулею і зеленою цибулею. Солимо, перчимо, добре перемішуємо. Тісто ділимо на шматочки, кожен розкочуємо, всередину кладемо начинку та формуємо пиріжки. Обсмажуємо їх у великій кількості олії з обох боків. Готові пиріжки викладаємо на паперовий рушник — він вбере зайвий жир.

Пиріжки за цим рецептом виходять смачними та хрусткими. А якщо захочеться солоденького, спробуйте приготувати Тірольський пиріг за старовинним рецептом.