Картопля пай до пива: ресторанна закуска за лічені хвилини з одного інгредієнту
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Знадобиться лише картопля, олія та сіль
Картопля — один з найпопулярніших овочів. Ми всі чудово знаємо, як приготувати ідеальне картопляне пюре. Сьогодні поговоримо про те, як зі звичайної картоплі приготувати хрустку і цікаву закуску — картоплю пай. Ця страва прийшла до нас з Азії.
Приготувати пай можна за у фритюрниці або високій сковороді. Рецептом поділились на порталі Cooktips.
Інгредієнти:
- 250 г картоплі
- 150 мл рослинної олії
- 0,5 ч. л. солі
Спосіб приготування:
- Картоплю нарізаємо або пропускаємо через тертку для моркви по-корейськи. Перекладаємо у друшляк, обмиваємо під проточною водою.
- Коли вода повністю стече, додаємо сіль.
- В киплячу олію перекладаємо маленькі порції картопляної соломки. Краще, якщо решта маси в цей момент буде знаходитись в друшляку — так сік, що виділиться через сіль, буде одразу проливатись.
- Смажимо кожну порцію до золотистого кольору і викладаємо на паперовий рушник. Він вбере зайвий жир.
Для ідеального результату необхідно правильно вибрати картоплю. Вона повинна бути мінімально крохмальна. Як правило, це молоді бульби або сорти з червоною шкіркою. До речі, це правило працює і для дерунів.