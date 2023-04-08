Картопля пай до пива: ресторанна закуска за лічені хвилини з одного інгредієнту

Знадобиться лише картопля, олія та сіль

Картопля — один з найпопулярніших овочів. Ми всі чудово знаємо, як приготувати ідеальне картопляне пюре. Сьогодні поговоримо про те, як зі звичайної картоплі приготувати хрустку і цікаву закуску — картоплю пай. Ця страва прийшла до нас з Азії.

Приготувати пай можна за у фритюрниці або високій сковороді. Рецептом поділились на порталі Cooktips.

Інгредієнти:

250 г картоплі

150 мл рослинної олії

0,5 ч. л. солі

Спосіб приготування:

Картоплю нарізаємо або пропускаємо через тертку для моркви по-корейськи. Перекладаємо у друшляк, обмиваємо під проточною водою. Коли вода повністю стече, додаємо сіль. В киплячу олію перекладаємо маленькі порції картопляної соломки. Краще, якщо решта маси в цей момент буде знаходитись в друшляку — так сік, що виділиться через сіль, буде одразу проливатись. Смажимо кожну порцію до золотистого кольору і викладаємо на паперовий рушник. Він вбере зайвий жир.

Для ідеального результату необхідно правильно вибрати картоплю. Вона повинна бути мінімально крохмальна. Як правило, це молоді бульби або сорти з червоною шкіркою. До речі, це правило працює і для дерунів.