Хитрість перевірена роками: навіщо додавати в картоплю горіхи
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Зробимо улюблену страву ще смачнішою
Картопля — овоч універсальний, а скільки страв з нього існує і не перерахувати! Це і приголомшлива крихта-гармошка, і улюблена картопля по-селянськи, і смачне пюре.
Спробуємо ще покращити наше пюре та приготувати його з волоськими горіхами. Smak стверджує, що приготовлена таким чином страва виходить гармонійною та смачною. Усього пара спецій — і у вас вже розкішний, ароматний гарнір.
Як приготувати картопля з волоськими горіхами?
Інгредієнти:
- 1 велика червона цибулина;
- 20 г вершкового масла;
- 1 ст. л. рослинної олії;
- велика жменя смаженого фундука або кедрових горішків;
- 800 г картоплі;
- 1 лавровий лист;
- 80 г жирних вершків (від 30%);
- сіль, перець горошком.
Спосіб приготування
- Цибулю наріжте тонкими кільцями. Розтопіть на сковороді трохи вершкового масла|мастила| з|із| додаванням рослинного і смажте цибулю до золотистого кольору.
- Фундук, якщо потрібно, очистіть від лушпиння та подрібніть у блендері в крихту. Кедрові горішки можна залишити цілком.
- Картоплю очистіть, наріжте великими скибочками, відваріть у підсоленій воді з горошком перцем і лавровим листом.
- Рідину злийте, зберігши приблизно півсклянки.
- Розштовхніть картопля товкачем, втрутивши вершкове масло, що залишилося, і теплі вершки. Додайте горіхи та смажену цибулю. Якщо вийшло занадто густо, влийте трохи варіння картоплі води.
Найкраще ця страва підійде як гарнір до улюблених страв з м’яса.