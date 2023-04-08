Хитрість перевірена роками: навіщо додавати в картоплю горіхи

Зробимо улюблену страву ще смачнішою

Картопля — овоч універсальний, а скільки страв з нього існує і не перерахувати! Це і приголомшлива крихта-гармошка, і улюблена картопля по-селянськи, і смачне пюре.

Спробуємо ще покращити наше пюре та приготувати його з волоськими горіхами. Smak стверджує, що приготовлена таким чином страва виходить гармонійною та смачною. Усього пара спецій — і у вас вже розкішний, ароматний гарнір.

Як приготувати картопля з волоськими горіхами?

Інгредієнти:

1 велика червона цибулина;

20 г вершкового масла;

1 ст. л. рослинної олії;

велика жменя смаженого фундука або кедрових горішків;

800 г картоплі;

1 лавровий лист;

80 г жирних вершків (від 30%);

сіль, перець горошком.

Спосіб приготування

Цибулю наріжте тонкими кільцями. Розтопіть на сковороді трохи вершкового масла|мастила| з|із| додаванням рослинного і смажте цибулю до золотистого кольору. Фундук, якщо потрібно, очистіть від лушпиння та подрібніть у блендері в крихту. Кедрові горішки можна залишити цілком. Картоплю очистіть, наріжте великими скибочками, відваріть у підсоленій воді з горошком перцем і лавровим листом. Рідину злийте, зберігши приблизно півсклянки. Розштовхніть картопля товкачем, втрутивши вершкове масло, що залишилося, і теплі вершки. Додайте горіхи та смажену цибулю. Якщо вийшло занадто густо, влийте трохи варіння картоплі води.

Найкраще ця страва підійде як гарнір до улюблених страв з м’яса.