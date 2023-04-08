Солодка і неповторна: рецепт пишної паски з цукатами і родзинками

Дуже солодка пишна паска

Традиційна великодня пасочка готується з цукатами та родзинками. Вона виходить солодка, здобна, пухка і ароматна. Якщо не маєте перевіреного бабусиного рецепта тіста, спробуйте цей — паска за ним точно вдасться.

На порталі BBC опублікували класичний рецепт цієї обрядової випічки. Наведені пропорції на половину літра молока.

Інгредієнти:

Молоко — 0,5 л

Дріжджі свіжі — 60 г

Масло — 200 г

Цукор — 400 г

Яйця — 5 шт

Борошно — 1 кг

Родзинки — 100 г

Цукати — 100 г

Ванільний цукор — 1 пакетик

Лимон — 1 шт

Апельсин — 1 шт

Спосіб приготування:

Спершу готуємо опару. Підігріваємо молоко до кімнатної температури (тут головне не перегріти), руками кришимо дріжджі. Додаємо 200 г цукру та дві ложки борошна. Все перемішуємо до однорідної маси та накриваємо чистим рушником або харчовою плівкою. Миску ставимо в тепле місце приблизно на 20 хв — опара за цей час має збільшитися вдвічі. Масло ріжемо на дрібні шматочки — поки будемо займатися іншими продуктами, воно стане м’яким. Родзинки і цукати заливаємо окропом. Відділяємо білки від жовтків. Білки збиваємо до густої піни. Жовтки розтираємо з 200 г цукру, що залишився, і ванільним цукром до утворення пухкої світлої маси. З родзинок і цукатів зливаємо воду. Залишаємо їх сохнути на паперовому рушнику. Опару, що підійшла, виливаємо у велику миску або каструлю, де будемо місити тісто. Можна скористатися і хлібопічкою або кухонним комбайном. До опари додаємо жовтки з цукром та масло. Поступово підсипаємо борошно і замішуємо тісто. Накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці, щоб підросло. Вмикаємо духовку на 170 градусів — щоб грілась. На дрібну терку натираємо цедру з лимона й апельсина. Лише коли тісто підросте вдвоє, додаємо до нього цедру і родзинки з цукатами, обережно вимішуємо руками. Частинами додаємо збиті білки. Вмішуємо. Залишаємо ще на 30 хвилин. В цей час форми для пасочок змащуємо маслом або жиром. Коли тісто підійде, заповніть ним форми приблизно наполовину. В розігріту духовку ставимо пасочки. Час залежить і від духовки, і від розміру самих виробів. На готовність перевіряємо дерев’яною шпажкою.

Дістаємо вироби з форм лише тоді, коли вони трохи вистигнуть. Покриваємо глазуррю або лишаємо так — як кому більше подобається. Але що точно обов’язково, то це спекти ще пухку сирну паску без борошна.