Солодка і неповторна: рецепт пишної паски з цукатами і родзинками
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Дуже солодка пишна паска
Традиційна великодня пасочка готується з цукатами та родзинками. Вона виходить солодка, здобна, пухка і ароматна. Якщо не маєте перевіреного бабусиного рецепта тіста, спробуйте цей — паска за ним точно вдасться.
На порталі BBC опублікували класичний рецепт цієї обрядової випічки. Наведені пропорції на половину літра молока.
Інгредієнти:
- Молоко — 0,5 л
- Дріжджі свіжі — 60 г
- Масло — 200 г
- Цукор — 400 г
- Яйця — 5 шт
- Борошно — 1 кг
- Родзинки — 100 г
- Цукати — 100 г
- Ванільний цукор — 1 пакетик
- Лимон — 1 шт
- Апельсин — 1 шт
Спосіб приготування:
- Спершу готуємо опару. Підігріваємо молоко до кімнатної температури (тут головне не перегріти), руками кришимо дріжджі. Додаємо 200 г цукру та дві ложки борошна. Все перемішуємо до однорідної маси та накриваємо чистим рушником або харчовою плівкою. Миску ставимо в тепле місце приблизно на 20 хв — опара за цей час має збільшитися вдвічі.
- Масло ріжемо на дрібні шматочки — поки будемо займатися іншими продуктами, воно стане м’яким. Родзинки і цукати заливаємо окропом.
- Відділяємо білки від жовтків. Білки збиваємо до густої піни. Жовтки розтираємо з 200 г цукру, що залишився, і ванільним цукром до утворення пухкої світлої маси.
- З родзинок і цукатів зливаємо воду. Залишаємо їх сохнути на паперовому рушнику.
- Опару, що підійшла, виливаємо у велику миску або каструлю, де будемо місити тісто. Можна скористатися і хлібопічкою або кухонним комбайном.
- До опари додаємо жовтки з цукром та масло. Поступово підсипаємо борошно і замішуємо тісто. Накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці, щоб підросло.
- Вмикаємо духовку на 170 градусів — щоб грілась. На дрібну терку натираємо цедру з лимона й апельсина. Лише коли тісто підросте вдвоє, додаємо до нього цедру і родзинки з цукатами, обережно вимішуємо руками. Частинами додаємо збиті білки. Вмішуємо. Залишаємо ще на 30 хвилин.
- В цей час форми для пасочок змащуємо маслом або жиром. Коли тісто підійде, заповніть ним форми приблизно наполовину.
- В розігріту духовку ставимо пасочки. Час залежить і від духовки, і від розміру самих виробів. На готовність перевіряємо дерев’яною шпажкою.
Дістаємо вироби з форм лише тоді, коли вони трохи вистигнуть. Покриваємо глазуррю або лишаємо так — як кому більше подобається. Але що точно обов’язково, то це спекти ще пухку сирну паску без борошна.