Не з медом і не з сиром: запікаємо яблука з незвичайною начинкою

Неймовірне поєднання солоного та солодкого

Соковиті та ароматні яблука — скільки всього з них можна приготувати. Їх додають у десерти і салат, запікають за бабусиним рецептом.

А якщо спробувати запекти яблука з м’ясом? За рецептом Shuba таке поєднання солоного та солодкого точно стане хітом на вашому столі. Яблука у страві віддадуть м’ясу аромат та соки, але самі залишаться солодкими. Звичайно, за бажанням можна додати горіхи чи родзинки, але спробуйте класику – вам сподобається!

Як запекти яблука з фаршем

Інгредієнти на 4 порції:

м’ясний фарш – 400 г;

яблука – 4 шт.;

сіль, перець чорний мелений – на смак;

вода гаряча.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180°С. Фарш посоліть і поперчіть на свій смак. Яблука вимийте та обітріть. Потім виріжте ножем серединку яблука, не дорізаючи до дна. Повторіть це з усіма іншими яблуками. Нафаршуйте кожне яблуко м’ясним фаршем і зробіть гору з фаршу зверху. Покладіть яблука у глибоку форму для запікання. Налийте у форму гарячу воду так, щоб яблука піднялися приблизно 1.5 см. Випікайте 30-40 хвилин, поки яблука не стануть м’якими. Дістаньте та подавайте гарячими з гарніром. Смачного!

Подавати таку страву краще з вином чи бренді, а також гарніром чи смачним домашнім пирогом.