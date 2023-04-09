Не з медом і не з сиром: запікаємо яблука з незвичайною начинкою
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Неймовірне поєднання солоного та солодкого
Соковиті та ароматні яблука — скільки всього з них можна приготувати. Їх додають у десерти і салат, запікають за бабусиним рецептом.
А якщо спробувати запекти яблука з м’ясом? За рецептом Shuba таке поєднання солоного та солодкого точно стане хітом на вашому столі. Яблука у страві віддадуть м’ясу аромат та соки, але самі залишаться солодкими. Звичайно, за бажанням можна додати горіхи чи родзинки, але спробуйте класику – вам сподобається!
Як запекти яблука з фаршем
Інгредієнти на 4 порції:
- м’ясний фарш – 400 г;
- яблука – 4 шт.;
- сіль, перець чорний мелений – на смак;
- вода гаряча.
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 180°С. Фарш посоліть і поперчіть на свій смак.
- Яблука вимийте та обітріть. Потім виріжте ножем серединку яблука, не дорізаючи до дна. Повторіть це з усіма іншими яблуками.
- Нафаршуйте кожне яблуко м’ясним фаршем і зробіть гору з фаршу зверху.
- Покладіть яблука у глибоку форму для запікання. Налийте у форму гарячу воду так, щоб яблука піднялися приблизно 1.5 см.
- Випікайте 30-40 хвилин, поки яблука не стануть м’якими. Дістаньте та подавайте гарячими з гарніром. Смачного!
Подавати таку страву краще з вином чи бренді, а також гарніром чи смачним домашнім пирогом.