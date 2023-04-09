Просто загорніть це в тертий сирок — і отримайте приголомшливу закуску

Страва обов’язково зверне на себе увагу

Кожній господині хочеться вразити своїх близьких та рідних неймовірними стравами, які ще б чудово виглядали. Але іноді здається, що всі рецепти вже випробувані і готувати більше нічого.

Сьогодні хочеться поділитися новим рецептом приготування оригінальної та смачної закуски, яка точно зверне на себе увагу. "Прості рецепти" стверджують, що вона готується просто та швидко. Спробуємо!

Як приготувати незвичайну закуску із плавленого сиру з часником

Інгредієнти на 10 порцій:

плавлений сир – 200 г;

часник – 2 зубчики;

майонез — 2 ч. л.;

оливки без кісточок – 50-70 г;

паприка мелена – 15-20 р.

Спосіб приготування:

Плавлений сир натріть на дрібній тертці, часник пропустіть через часник. Добре перемішайте, додавши до маси майонез. Солити не потрібно — плавлений сир вже містить сіль. Візьміть чайну ложку сирної маси, вкладіть у неї оливку і загорніть у кульку. Сирок дуже податливий і чудово катається. Не беріть майонезу більше, ніж рекомендовано в рецепті — кульки повинні тримати форму. Кожну кульку обваляйте у меленій паприці. Якщо хочеться прикрасити страву, візьміть зубочистку, зробіть проколи в кульках і вставте листи зелені.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом незвичайної закуски із консервованої квасолі. Вона настільки смачна, що швидко вилетить зі столу.