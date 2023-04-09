Ситно та бюджетно: рецепт рибних котлет, які завжди виходять

Рибу для цієї страви можна брати будь-яку

Що робити, якщо звичайні котлети вже набридли чи вдома немає м’яса? Чи можна приготувати оригінальну страву та ще й недорого?

Спробуємо приготувати рибні котлети за рецептом Рrostoway. Цей рецепт хороший тим, що для приготування таких котлет підійде будь-яка риба – морська чи річкова. Сюди згодиться навіть готовий рибний фарш.

Як приготувати рибні котлети

Інгредієнти:

500 гр рибного фаршу;

500 гр картоплі;

30 гр вершкового масла;

2 ст. л. білих сухарів;

1 ч. л. гірчиці;

сіль, перець, зелень – на свій смак;

олія для обсмажування.

Спосіб приготування:

Спочатку чистимо картоплю і відварюємо її до м’якості. Потім зливаємо всю воду і робимо звичайне картопляне пюре. Додаємо шматочок вершкового масла, сіль, перець. Поки пюре ще тепле, додаємо до нього пару ложок панірувальних сухарів і разом добре розмішуємо. Сухарі можна замінити на манку або геркулес, попередньо подрібнений у блендері. Додаємо рибний фарш у картопляне пюре. Туди ж відправляємо подрібнену зелень та чайну ложку гірчиці (можна діжонської). Все добре перемішуємо, при необхідності додаємо ще сіль та перець. Формуємо з фаршу котлетки, обвалюємо їх у сухарях або борошні та обсмажуємо у соняшниковій олії на середньому вогні.

До речі, "Телеграф" має ще один незвичайний рецепт відмінних котлет. Смачні та поживні, вони точно вам сподобаються.