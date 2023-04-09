Ситно та бюджетно: рецепт рибних котлет, які завжди виходять
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Рибу для цієї страви можна брати будь-яку
Що робити, якщо звичайні котлети вже набридли чи вдома немає м’яса? Чи можна приготувати оригінальну страву та ще й недорого?
Спробуємо приготувати рибні котлети за рецептом Рrostoway. Цей рецепт хороший тим, що для приготування таких котлет підійде будь-яка риба – морська чи річкова. Сюди згодиться навіть готовий рибний фарш.
Як приготувати рибні котлети
Інгредієнти:
- 500 гр рибного фаршу;
- 500 гр картоплі;
- 30 гр вершкового масла;
- 2 ст. л. білих сухарів;
- 1 ч. л. гірчиці;
- сіль, перець, зелень – на свій смак;
- олія для обсмажування.
Спосіб приготування:
- Спочатку чистимо картоплю і відварюємо її до м’якості. Потім зливаємо всю воду і робимо звичайне картопляне пюре. Додаємо шматочок вершкового масла, сіль, перець.
- Поки пюре ще тепле, додаємо до нього пару ложок панірувальних сухарів і разом добре розмішуємо. Сухарі можна замінити на манку або геркулес, попередньо подрібнений у блендері.
- Додаємо рибний фарш у картопляне пюре. Туди ж відправляємо подрібнену зелень та чайну ложку гірчиці (можна діжонської).
- Все добре перемішуємо, при необхідності додаємо ще сіль та перець.
- Формуємо з фаршу котлетки, обвалюємо їх у сухарях або борошні та обсмажуємо у соняшниковій олії на середньому вогні.
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