Ситна вечеря за копійки: рецепт ароматного рулету з овочами та м’ясом
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Швидка вечеря для тих, кому не хочеться стояти біля плити
Іноді так не хочеться витрачати багато часу і готувати складні страви. Після роботи взяти щось із холодильника, кинути в духовку і нехай готується.
У такому разі на допомогу прийде такий лінивий рулет "Простих рецептів". Він не тільки корисний, але ще ситний та смачний, а доречний він буде як на обід, так і на вечерю.
Як приготувати рулет з овочами та м’ясом.
Інгредієнти:
- лаваш — 3 шт.;
- сушений часник — 1 ч. л.;
- м’ясо – 350 г;
- соняшникова олія – 5 ст. л.;
- цибуля ріпчаста — 100 г;
- сметана – 2 ст. л.;
- морква – 150 г;
- яйце куряче — 2 шт.;
- баклажан — 100 г;
- хмелі-сунелі – 0,5 ч. л.;
- кабачок – 200 г;
- сіль на свій смак;
- вершкове масло – 50 г.
Спосіб приготування:
- Дрібно ріжемо цибулину. Моркву очищаємо від шкірки та подрібнюємо на дрібній тертці. Змішуємо овочі між собою.
- Тремо кабачок і баклажан в окремі миски.
- Розігріваємо на сковороді вершкове та 3 столові ложки соняшникової олії. Обсмажуємо подрібнену овочеву суміш.
- Додаємо кабачок, обсмажуємо протягом 3 хвилин, далі викладаємо баклажан, смажимо ще 5 хвилин.
- М’ясо потрібно попередньо відварюємо та поділяємо на волокна. Додаємо до овочевої суміші, готуємо 7 хвилин. В кінці солимо, додаємо половину ложки сушеного часнику та хмелі-сунелі.
- Викладаємо лаваш, розподіляємо на один пласт третину начинки, скочуємо в рулет, розрізаємо на порційні шматочки.
- Форму для випікання змащуємо краплею олії та викладаємо рулетики.
- У піалі з’єднуємо яйця, сметану та олію, солимо, перчимо і додаємо сушений часник. Суміш заливаємо рулети у формі.
- Рулет готуємо 20 хвилин у духовці при 180 градусах.
Лаваш для рулету можна також приготувати самому. Тим більше, що для цього вам потрібно лише борошно, вода і сіль.