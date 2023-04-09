Ситна вечеря за копійки: рецепт ароматного рулету з овочами та м’ясом

Швидка вечеря для тих, кому не хочеться стояти біля плити

Іноді так не хочеться витрачати багато часу і готувати складні страви. Після роботи взяти щось із холодильника, кинути в духовку і нехай готується.

У такому разі на допомогу прийде такий лінивий рулет "Простих рецептів". Він не тільки корисний, але ще ситний та смачний, а доречний він буде як на обід, так і на вечерю.

Як приготувати рулет з овочами та м’ясом.

Інгредієнти:

лаваш — 3 шт.;

сушений часник — 1 ч. л.;

м’ясо – 350 г;

соняшникова олія – 5 ст. л.;

цибуля ріпчаста — 100 г;

сметана – 2 ст. л.;

морква – 150 г;

яйце куряче — 2 шт.;

баклажан — 100 г;

хмелі-сунелі – 0,5 ч. л.;

кабачок – 200 г;

сіль на свій смак;

вершкове масло – 50 г.

Спосіб приготування:

Дрібно ріжемо цибулину. Моркву очищаємо від шкірки та подрібнюємо на дрібній тертці. Змішуємо овочі між собою.

Тремо кабачок і баклажан в окремі миски.

Розігріваємо на сковороді вершкове та 3 столові ложки соняшникової олії. Обсмажуємо подрібнену овочеву суміш.

Додаємо кабачок, обсмажуємо протягом 3 хвилин, далі викладаємо баклажан, смажимо ще 5 хвилин.

М’ясо потрібно попередньо відварюємо та поділяємо на волокна. Додаємо до овочевої суміші, готуємо 7 хвилин. В кінці солимо, додаємо половину ложки сушеного часнику та хмелі-сунелі.

Викладаємо лаваш, розподіляємо на один пласт третину начинки, скочуємо в рулет, розрізаємо на порційні шматочки.

Форму для випікання змащуємо краплею олії та викладаємо рулетики.

У піалі з’єднуємо яйця, сметану та олію, солимо, перчимо і додаємо сушений часник. Суміш заливаємо рулети у формі.

Рулет готуємо 20 хвилин у духовці при 180 градусах.

Лаваш для рулету можна також приготувати самому. Тим більше, що для цього вам потрібно лише борошно, вода і сіль.