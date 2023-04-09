Неймовірна подільська паска: рецепт, перевірений поколіннями господинь

Складний рецепт, але воно того однозначно варте

На Великдень пропонуємо приготувати ароматну подільську паску. Її консистенція настільки неповторна, що з нею може зрівнятися хіба сирна паска без борошна.

З нею доведеться повозитися, тісто повинне бути липке. На порталі picantecooking.com поділились рецептом на 4 невеликих паски або 2 більші середнього. Важливо: всі продукти перед приготуванням повинні добу залишатись при кімнатній температурі.

Інгредієнти:

400 мл молока кімнатної температури

700 грам борошна

50 грам свіжих дріжджів

1 ст. л. меду

15 жовтків

200 грам цукру

1/2 ч.л. солі

200 грам вершкового масла

1 стручок ванілі, тільки зернятка

150 грам сухофруктів (родзинки, курага, журавлина)

100 мл міцного алкоголю (у мене міцна вишнева настоянка)

1 яйце для змащування поверхні

Спосіб приготування:

Сухофрукти заливаємо киплячою водою, залишаємо на 1 хвилину і відціджуємо. Заливаємо алкоголем і залишаємо на 8 годин. Після — відціджуємо, зберігаючи рідину. 300 мл молока доводимо до кипіння. У миску перекладаємо 125 грамів борошна, заливаємо киплячим молоком. Перемішуємо до моменту, коли не залишиться грудок. Потім відставляємо в сторону, поки повністю не охолоне. В решті молока розводимо дріжджі, додаємо до вистиглої заварної маси. Все перемішуємо і залишаємо на 20 хвилин. В цей час злегка збиваємо жовтки з цукром і сіллю. Масло топимо на повільному вогні, обов’язково охолоджуємо і лише після цього додаємо до опари. Вмішуємо також решту борошна, ваніль, мед, жовтки з цукром. Вручну це тісто місити складно — воно повинне бути дуже липким. Але, тим не менш, це реально. Але можна також скористатися планетарним міксером і насадкою-гаком. Миску з тістом накриваємо трохи вологим рушником і залишаємо на 1 годину 30 хвилин. В кінці цього терміну включаємо духовку на 180 градусів — щоб розігрівалась. Сухофрукти обкатуємо в борошні так, щоб порошок повністю їх обволік. І сухофрукти, і рідину, в якій вони замочувались, вводимо в тісто, що підійшло, гарненько вимішуючи його вдруге. Місимо все до рівномірного розподілу сухофруктів в тісті. Форми для пасок змащуємо. Наповнюємо їх тістом трохи менше ніж на ⅔ та на 40 хвилин накриваємо трохи вологим рушником. Залишаємо в теплі. За цей час тісто повинно піднятися майже до країв форми. Поверхню пасок змащуємо збитим яйцем і ставимо в розігріту духовку. Перші 15-25 хвилин духовку не відкриваємо — паски опадуть. Час випікання залежить від розміру пасок. Верх повинен добре підрум'янитися. Можна зробити тест зубочисткою — встромлена глибоко в центрі, вона повинна виходити з паски сухою та чистою. Дістаємо готові паски з духовки. Залишаємо на 10 хвилин, тоді дістаємо з форм.

Такі паски виходять ароматними, соковитими і смачними. Коли повністю охолонуть, їх можна покривати глазуррю. Беріть той рецепт глазурі, який подобається — класична білкова, желатинова, схожа на зефір, або швидка на згущеному молоці.