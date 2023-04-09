Неймовірна подільська паска: рецепт, перевірений поколіннями господинь
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Складний рецепт, але воно того однозначно варте
На Великдень пропонуємо приготувати ароматну подільську паску. Її консистенція настільки неповторна, що з нею може зрівнятися хіба сирна паска без борошна.
З нею доведеться повозитися, тісто повинне бути липке. На порталі picantecooking.com поділились рецептом на 4 невеликих паски або 2 більші середнього. Важливо: всі продукти перед приготуванням повинні добу залишатись при кімнатній температурі.
Інгредієнти:
- 400 мл молока кімнатної температури
- 700 грам борошна
- 50 грам свіжих дріжджів
- 1 ст. л. меду
- 15 жовтків
- 200 грам цукру
- 1/2 ч.л. солі
- 200 грам вершкового масла
- 1 стручок ванілі, тільки зернятка
- 150 грам сухофруктів (родзинки, курага, журавлина)
- 100 мл міцного алкоголю (у мене міцна вишнева настоянка)
- 1 яйце для змащування поверхні
Спосіб приготування:
- Сухофрукти заливаємо киплячою водою, залишаємо на 1 хвилину і відціджуємо. Заливаємо алкоголем і залишаємо на 8 годин. Після — відціджуємо, зберігаючи рідину.
- 300 мл молока доводимо до кипіння. У миску перекладаємо 125 грамів борошна, заливаємо киплячим молоком.
- Перемішуємо до моменту, коли не залишиться грудок. Потім відставляємо в сторону, поки повністю не охолоне.
- В решті молока розводимо дріжджі, додаємо до вистиглої заварної маси. Все перемішуємо і залишаємо на 20 хвилин. В цей час злегка збиваємо жовтки з цукром і сіллю.
- Масло топимо на повільному вогні, обов’язково охолоджуємо і лише після цього додаємо до опари. Вмішуємо також решту борошна, ваніль, мед, жовтки з цукром. Вручну це тісто місити складно — воно повинне бути дуже липким. Але, тим не менш, це реально. Але можна також скористатися планетарним міксером і насадкою-гаком.
- Миску з тістом накриваємо трохи вологим рушником і залишаємо на 1 годину 30 хвилин. В кінці цього терміну включаємо духовку на 180 градусів — щоб розігрівалась.
- Сухофрукти обкатуємо в борошні так, щоб порошок повністю їх обволік. І сухофрукти, і рідину, в якій вони замочувались, вводимо в тісто, що підійшло, гарненько вимішуючи його вдруге. Місимо все до рівномірного розподілу сухофруктів в тісті.
- Форми для пасок змащуємо. Наповнюємо їх тістом трохи менше ніж на ⅔ та на 40 хвилин накриваємо трохи вологим рушником. Залишаємо в теплі. За цей час тісто повинно піднятися майже до країв форми.
- Поверхню пасок змащуємо збитим яйцем і ставимо в розігріту духовку. Перші 15-25 хвилин духовку не відкриваємо — паски опадуть.
- Час випікання залежить від розміру пасок. Верх повинен добре підрум'янитися. Можна зробити тест зубочисткою — встромлена глибоко в центрі, вона повинна виходити з паски сухою та чистою.
- Дістаємо готові паски з духовки. Залишаємо на 10 хвилин, тоді дістаємо з форм.
Такі паски виходять ароматними, соковитими і смачними. Коли повністю охолонуть, їх можна покривати глазуррю. Беріть той рецепт глазурі, який подобається — класична білкова, желатинова, схожа на зефір, або швидка на згущеному молоці.