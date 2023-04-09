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Неймовірна подільська паска: рецепт, перевірений поколіннями господинь

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Вона однозначно варта всіх складнощів
Вона однозначно варта всіх складнощів. Фото ТСН.ua

Складний рецепт, але воно того однозначно варте

На Великдень пропонуємо приготувати ароматну подільську паску. Її консистенція настільки неповторна, що з нею може зрівнятися хіба сирна паска без борошна.

З нею доведеться повозитися, тісто повинне бути липке. На порталі picantecooking.com поділились рецептом на 4 невеликих паски або 2 більші середнього. Важливо: всі продукти перед приготуванням повинні добу залишатись при кімнатній температурі.

Інгредієнти:

  • 400 мл молока кімнатної температури
  • 700 грам борошна
  • 50 грам свіжих дріжджів
  • 1 ст. л. меду
  • 15 жовтків
  • 200 грам цукру
  • 1/2 ч.л. солі
  • 200 грам вершкового масла
  • 1 стручок ванілі, тільки зернятка
  • 150 грам сухофруктів (родзинки, курага, журавлина)
  • 100 мл міцного алкоголю (у мене міцна вишнева настоянка)
  • 1 яйце для змащування поверхні

Спосіб приготування:

  1. Сухофрукти заливаємо киплячою водою, залишаємо на 1 хвилину і відціджуємо. Заливаємо алкоголем і залишаємо на 8 годин. Після — відціджуємо, зберігаючи рідину.
  2. 300 мл молока доводимо до кипіння. У миску перекладаємо 125 грамів борошна, заливаємо киплячим молоком.
  3. Перемішуємо до моменту, коли не залишиться грудок. Потім відставляємо в сторону, поки повністю не охолоне.
  4. В решті молока розводимо дріжджі, додаємо до вистиглої заварної маси. Все перемішуємо і залишаємо на 20 хвилин. В цей час злегка збиваємо жовтки з цукром і сіллю.
  5. Масло топимо на повільному вогні, обов’язково охолоджуємо і лише після цього додаємо до опари. Вмішуємо також решту борошна, ваніль, мед, жовтки з цукром. Вручну це тісто місити складно — воно повинне бути дуже липким. Але, тим не менш, це реально. Але можна також скористатися планетарним міксером і насадкою-гаком.
  6. Миску з тістом накриваємо трохи вологим рушником і залишаємо на 1 годину 30 хвилин. В кінці цього терміну включаємо духовку на 180 градусів — щоб розігрівалась.
  7. Сухофрукти обкатуємо в борошні так, щоб порошок повністю їх обволік. І сухофрукти, і рідину, в якій вони замочувались, вводимо в тісто, що підійшло, гарненько вимішуючи його вдруге. Місимо все до рівномірного розподілу сухофруктів в тісті.
  8. Форми для пасок змащуємо. Наповнюємо їх тістом трохи менше ніж на ⅔ та на 40 хвилин накриваємо трохи вологим рушником. Залишаємо в теплі. За цей час тісто повинно піднятися майже до країв форми.
  9. Поверхню пасок змащуємо збитим яйцем і ставимо в розігріту духовку. Перші 15-25 хвилин духовку не відкриваємо — паски опадуть.
  10. Час випікання залежить від розміру пасок. Верх повинен добре підрум'янитися. Можна зробити тест зубочисткою — встромлена глибоко в центрі, вона повинна виходити з паски сухою та чистою.
  11. Дістаємо готові паски з духовки. Залишаємо на 10 хвилин, тоді дістаємо з форм.

Такі паски виходять ароматними, соковитими і смачними. Коли повністю охолонуть, їх можна покривати глазуррю. Беріть той рецепт глазурі, який подобається — класична білкова, желатинова, схожа на зефір, або швидка на згущеному молоці.

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#Великдень #Паска #Рецепт паски