Рус

Копійчані котлети з печінки: один інгредієнт — і від м’яса не відрізнити

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дуже смачні котлетки
Дуже смачні котлетки. Фото shuba.life

Секрет — в додаванні кунжуту

Якщо вам подобаються субпродукти, ви, мабуть, вже готували печінку в неймовірному сметанному соусі. А ще обов’язково спробуйте котлети з неї.

Котлетки з печінки сподобаються і дорослим, і діткам. Весь секрет — у додаванні кунжуту. Рецептом поділились на порталі 1000.menu.

Інгредієнти:

  • Куряча печінка — 450 г
  • Кунжут — 25 г
  • Пшеничне борошно — 50 г
  • Паприка — 1 чайна ложка
  • Сіль — 1 чайна ложка

Спосіб приготування:

  1. Курячу печінку добре промиваємо, видаляємо плівки та жир. Шматочки обсушуємо паперовими рушниками. У чашу блендера викладаємо печінку, паприку та сіль. Все збиваємо до однорідності. Можна пропустити через м’ясорубку.
  2. У масу всипаємо кунжут і борошно. Борошна може знадобитися більше чи менше, орієнтуйтесь на консистенцію — тісто повинне вийти густим, як на оладки.
  3. Добре перемішуємо до однорідності, щоб не було грудочок. Залишаємо мінімум на 10 хвилин.
  4. У чавунну сковороду наливаємо трохи рафінованої олії, добре розігріваємо. На поверхню сковороди ставимо кругле кулінарне кільце діаметром 8-10 см. Наливаємо в нього небагато (близько 1-2 ст. л.) печінкового тіста. Як тільки маса трохи схопиться, забираємо кільце. Якщо немає кільця, можна просто викласти тісто ложкою у формі оладок.
  5. Котлетки смажимо на середньому вогні, з обох боків. Можна перекладати їх на серветку, щоб всотався зайвий жир.

Такі котлетки виходять ароматними та соковитими. Можна подати їх просто зі сметаною, а можна ще й приготувати соус на основі квасолі.

Теги:
#Печінка #Котлети