Копійчані котлети з печінки: один інгредієнт — і від м’яса не відрізнити

Секрет — в додаванні кунжуту

Якщо вам подобаються субпродукти, ви, мабуть, вже готували печінку в неймовірному сметанному соусі. А ще обов’язково спробуйте котлети з неї.

Котлетки з печінки сподобаються і дорослим, і діткам. Весь секрет — у додаванні кунжуту. Рецептом поділились на порталі 1000.menu.

Інгредієнти:

Куряча печінка — 450 г

Кунжут — 25 г

Пшеничне борошно — 50 г

Паприка — 1 чайна ложка

Сіль — 1 чайна ложка

Спосіб приготування:

Курячу печінку добре промиваємо, видаляємо плівки та жир. Шматочки обсушуємо паперовими рушниками. У чашу блендера викладаємо печінку, паприку та сіль. Все збиваємо до однорідності. Можна пропустити через м’ясорубку. У масу всипаємо кунжут і борошно. Борошна може знадобитися більше чи менше, орієнтуйтесь на консистенцію — тісто повинне вийти густим, як на оладки. Добре перемішуємо до однорідності, щоб не було грудочок. Залишаємо мінімум на 10 хвилин. У чавунну сковороду наливаємо трохи рафінованої олії, добре розігріваємо. На поверхню сковороди ставимо кругле кулінарне кільце діаметром 8-10 см. Наливаємо в нього небагато (близько 1-2 ст. л.) печінкового тіста. Як тільки маса трохи схопиться, забираємо кільце. Якщо немає кільця, можна просто викласти тісто ложкою у формі оладок. Котлетки смажимо на середньому вогні, з обох боків. Можна перекладати їх на серветку, щоб всотався зайвий жир.

Такі котлетки виходять ароматними та соковитими. Можна подати їх просто зі сметаною, а можна ще й приготувати соус на основі квасолі.