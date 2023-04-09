Копійчані котлети з печінки: один інгредієнт — і від м’яса не відрізнити
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Секрет — в додаванні кунжуту
Якщо вам подобаються субпродукти, ви, мабуть, вже готували печінку в неймовірному сметанному соусі. А ще обов’язково спробуйте котлети з неї.
Котлетки з печінки сподобаються і дорослим, і діткам. Весь секрет — у додаванні кунжуту. Рецептом поділились на порталі 1000.menu.
Інгредієнти:
- Куряча печінка — 450 г
- Кунжут — 25 г
- Пшеничне борошно — 50 г
- Паприка — 1 чайна ложка
- Сіль — 1 чайна ложка
Спосіб приготування:
- Курячу печінку добре промиваємо, видаляємо плівки та жир. Шматочки обсушуємо паперовими рушниками. У чашу блендера викладаємо печінку, паприку та сіль. Все збиваємо до однорідності. Можна пропустити через м’ясорубку.
- У масу всипаємо кунжут і борошно. Борошна може знадобитися більше чи менше, орієнтуйтесь на консистенцію — тісто повинне вийти густим, як на оладки.
- Добре перемішуємо до однорідності, щоб не було грудочок. Залишаємо мінімум на 10 хвилин.
- У чавунну сковороду наливаємо трохи рафінованої олії, добре розігріваємо. На поверхню сковороди ставимо кругле кулінарне кільце діаметром 8-10 см. Наливаємо в нього небагато (близько 1-2 ст. л.) печінкового тіста. Як тільки маса трохи схопиться, забираємо кільце. Якщо немає кільця, можна просто викласти тісто ложкою у формі оладок.
- Котлетки смажимо на середньому вогні, з обох боків. Можна перекладати їх на серветку, щоб всотався зайвий жир.
Такі котлетки виходять ароматними та соковитими. Можна подати їх просто зі сметаною, а можна ще й приготувати соус на основі квасолі.