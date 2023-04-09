Без яєць і м’яса: як зробити смачний і бюджетний салат

Підходить для свята або й просто для вечері

Пропонуємо приготувати на вечерю або й на свято смачний, швидкий салат. Якщо ви пробували цікавий салат "Лисичка", приготуйте цей салат без яєць і з крабовими паличками.

Інгредієнти не вимагають особливої попередньої підготовки. Рецептом поділились на порталі 1000.menu.

Інгредієнти:

Помідори — 150 г

Крабові палички — 100 г

Твердий сир — 50 г

Часник — 1 зубчик

Кріп, сіль майонез — за смаком

Спосіб приготування:

Крабові палички повинні бути розморожені. Нарізаємо їх кружальцями. Навпіл ріжемо помідори, видаляємо серцевини разом з насінням. Їх можна залишити, якщо помідори м'ясисті та з невеликим вмістом соку. М'якоть помідорів нарізаємо кубиками і зливаємо сік, що виділився при нарізці. Сир тремо на крупній тертці. Дрібно рубаємо зелень, пропускаємо часник через прес. В салатнику з’єднуємо нарізані крабові палички, помідори, тертий сир, зелень та часник. Заправляємо майонезом, перемішуємо. Викладаємо в салатне кільце в широкій пласкій тарілці. Можна поставити у холодильник на 15-20 хвилин.

Салат в кільці також можна укласти шарами. Тоді він буде схожим на неймовірний салат з трьох інгредієнтів.