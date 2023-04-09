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Без яєць і м’яса: як зробити смачний і бюджетний салат

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Простий і смачний салат
Простий і смачний салат. Фото goodhouse.com.ua

Підходить для свята або й просто для вечері

Пропонуємо приготувати на вечерю або й на свято смачний, швидкий салат. Якщо ви пробували цікавий салат "Лисичка", приготуйте цей салат без яєць і з крабовими паличками.

Інгредієнти не вимагають особливої попередньої підготовки. Рецептом поділились на порталі 1000.menu.

Інгредієнти:

  • Помідори — 150 г
  • Крабові палички — 100 г
  • Твердий сир — 50 г
  • Часник — 1 зубчик
  • Кріп, сіль майонез — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Крабові палички повинні бути розморожені. Нарізаємо їх кружальцями. Навпіл ріжемо помідори, видаляємо серцевини разом з насінням. Їх можна залишити, якщо помідори м'ясисті та з невеликим вмістом соку.
  2. М'якоть помідорів нарізаємо кубиками і зливаємо сік, що виділився при нарізці. Сир тремо на крупній тертці. Дрібно рубаємо зелень, пропускаємо часник через прес.
  3. В салатнику з’єднуємо нарізані крабові палички, помідори, тертий сир, зелень та часник. Заправляємо майонезом, перемішуємо.
  4. Викладаємо в салатне кільце в широкій пласкій тарілці. Можна поставити у холодильник на 15-20 хвилин.

Салат в кільці також можна укласти шарами. Тоді він буде схожим на неймовірний салат з трьох інгредієнтів.

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#Салат #Крабові палички