Без яєць і м’яса: як зробити смачний і бюджетний салат
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Підходить для свята або й просто для вечері
Пропонуємо приготувати на вечерю або й на свято смачний, швидкий салат. Якщо ви пробували цікавий салат "Лисичка", приготуйте цей салат без яєць і з крабовими паличками.
Інгредієнти не вимагають особливої попередньої підготовки. Рецептом поділились на порталі 1000.menu.
Інгредієнти:
- Помідори — 150 г
- Крабові палички — 100 г
- Твердий сир — 50 г
- Часник — 1 зубчик
- Кріп, сіль майонез — за смаком
Спосіб приготування:
- Крабові палички повинні бути розморожені. Нарізаємо їх кружальцями. Навпіл ріжемо помідори, видаляємо серцевини разом з насінням. Їх можна залишити, якщо помідори м'ясисті та з невеликим вмістом соку.
- М'якоть помідорів нарізаємо кубиками і зливаємо сік, що виділився при нарізці. Сир тремо на крупній тертці. Дрібно рубаємо зелень, пропускаємо часник через прес.
- В салатнику з’єднуємо нарізані крабові палички, помідори, тертий сир, зелень та часник. Заправляємо майонезом, перемішуємо.
- Викладаємо в салатне кільце в широкій пласкій тарілці. Можна поставити у холодильник на 15-20 хвилин.
Салат в кільці також можна укласти шарами. Тоді він буде схожим на неймовірний салат з трьох інгредієнтів.