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Сніданок зметуть за секунди: рецепт приголомшливих оладок з цибулі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Цибулеві оладки
Цибулеві оладки. Фото shuba.life

А зі смачним соусом просто пальчики оближеш!

Цибуля – дуже корисний продукт. Він входить до складу великої кількості страв. До того ж це важливий інгредієнт великої кількості страв.

Цибулеві оладки — ще одна така страва. За рецептом Shuba це чудовий варіант ситного сніданку чи обіду. Обов’язково порадуйте їх ніжним смаком!

Як приготувати оладки з цибулі

Інгредієнти на 4 порції:

  • яйця курячі — 2 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • борошно пшеничне — 100 г;
  • молоко — 200 мл;
  • окріп – 50 мл;
  • цукор — 1/2 ст. л.;
  • сіль — 1/3 ч. л.;
  • олія соняшникова рафінована — 30 мл;
  • зелена цибуля — 10 г.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю очистіть і промийте, потім наріжте і покладіть у чашу блендера. Додайте до нього митий зелений лук, вбийте яйця, додайте молоко, цукор і сіль. Збийте все на середній швидкості 30-40 секунд.
  2. Перелийте суміш у глибоку миску, додайте олію, окріп, борошно і все перемішайте вінчиком.
  3. Добре розігрійте сковороду і змастіть олією. Вливайте тісто ополоником і обсмажуйте млинець по 20-30 секунд з кожного боку.

Подавати цибулинні можна зі сметаною або смачними соусами.

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