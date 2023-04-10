Сніданок зметуть за секунди: рецепт приголомшливих оладок з цибулі

А зі смачним соусом просто пальчики оближеш!

Цибуля – дуже корисний продукт. Він входить до складу великої кількості страв. До того ж це важливий інгредієнт великої кількості страв.

Цибулеві оладки — ще одна така страва. За рецептом Shuba це чудовий варіант ситного сніданку чи обіду. Обов’язково порадуйте їх ніжним смаком!

Як приготувати оладки з цибулі

Інгредієнти на 4 порції:

яйця курячі — 2 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

борошно пшеничне — 100 г;

молоко — 200 мл;

окріп – 50 мл;

цукор — 1/2 ст. л.;

сіль — 1/3 ч. л.;

олія соняшникова рафінована — 30 мл;

зелена цибуля — 10 г.

Спосіб приготування:

Цибулю очистіть і промийте, потім наріжте і покладіть у чашу блендера. Додайте до нього митий зелений лук, вбийте яйця, додайте молоко, цукор і сіль. Збийте все на середній швидкості 30-40 секунд. Перелийте суміш у глибоку миску, додайте олію, окріп, борошно і все перемішайте вінчиком. Добре розігрійте сковороду і змастіть олією. Вливайте тісто ополоником і обсмажуйте млинець по 20-30 секунд з кожного боку.

Подавати цибулинні можна зі сметаною або смачними соусами.