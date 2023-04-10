Сніданок зметуть за секунди: рецепт приголомшливих оладок з цибулі
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А зі смачним соусом просто пальчики оближеш!
Цибуля – дуже корисний продукт. Він входить до складу великої кількості страв. До того ж це важливий інгредієнт великої кількості страв.
Цибулеві оладки — ще одна така страва. За рецептом Shuba це чудовий варіант ситного сніданку чи обіду. Обов’язково порадуйте їх ніжним смаком!
Як приготувати оладки з цибулі
Інгредієнти на 4 порції:
- яйця курячі — 2 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- борошно пшеничне — 100 г;
- молоко — 200 мл;
- окріп – 50 мл;
- цукор — 1/2 ст. л.;
- сіль — 1/3 ч. л.;
- олія соняшникова рафінована — 30 мл;
- зелена цибуля — 10 г.
Спосіб приготування:
- Цибулю очистіть і промийте, потім наріжте і покладіть у чашу блендера. Додайте до нього митий зелений лук, вбийте яйця, додайте молоко, цукор і сіль. Збийте все на середній швидкості 30-40 секунд.
- Перелийте суміш у глибоку миску, додайте олію, окріп, борошно і все перемішайте вінчиком.
- Добре розігрійте сковороду і змастіть олією. Вливайте тісто ополоником і обсмажуйте млинець по 20-30 секунд з кожного боку.
Подавати цибулинні можна зі сметаною або смачними соусами.