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Без цієї картопляної запіканки не обійдеться жоден святковий обід

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Картопляна запіканка
Картопляна запіканка. Фото prostoway

Неймовірно ситно та просто

Картопля – це завжди смачно та завжди актуально. Її варять, смажать, тушкують, запікають. З картоплі можна приготувати пюре або навіть незвичайні биточки, а то й зовсім або запіканку з м’ясом, з грибами, овочами.

Картопляна запіканка є чудовим варіантом для ситної вечері. Вона досить проста у приготуванні, а її чудовий смак точно вразить ваших близьких. Приготовлена за рецептом Рrostoway страва допоможе вам, коли немає багато часу на приготування їжі.

Як приготувати картопляну запіканку

Інгредієнти:

  • 500 г м’ясного фаршу;
  • 1 цибулина;
  • 5 картоплин;
  • 200 г сметани;
  • 1 ч. л. гірчиці;
  • 200 г сиру;
  • сіль, перець, спеції на смак.

Спосіб приготування:

  1. Змішайте фарш із сіллю та перцем, викладіть у форму для запікання.
  2. Дрібно наріжте цибулю і покладіть поверх фаршу. Натріть картоплю на великій тертці, посоліть і рівномірно розмістіть на цибулі.
  3. Змішайте сметану з гірчицею та спеціями та залийте зверху картоплю. Запікайте 40 хвилин при температурі 180 градусів. Після цього дістаньте з духовки запіканку, посипте сиром та поставте ще на 5 хвилин, щоб сир розплавився.

Подавайте страву з улюбленими овочами. Смачного!

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