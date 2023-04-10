Без цієї картопляної запіканки не обійдеться жоден святковий обід
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Неймовірно ситно та просто
Картопля – це завжди смачно та завжди актуально. Її варять, смажать, тушкують, запікають. З картоплі можна приготувати пюре або навіть незвичайні биточки, а то й зовсім або запіканку з м’ясом, з грибами, овочами.
Картопляна запіканка є чудовим варіантом для ситної вечері. Вона досить проста у приготуванні, а її чудовий смак точно вразить ваших близьких. Приготовлена за рецептом Рrostoway страва допоможе вам, коли немає багато часу на приготування їжі.
Як приготувати картопляну запіканку
Інгредієнти:
- 500 г м’ясного фаршу;
- 1 цибулина;
- 5 картоплин;
- 200 г сметани;
- 1 ч. л. гірчиці;
- 200 г сиру;
- сіль, перець, спеції на смак.
Спосіб приготування:
- Змішайте фарш із сіллю та перцем, викладіть у форму для запікання.
- Дрібно наріжте цибулю і покладіть поверх фаршу. Натріть картоплю на великій тертці, посоліть і рівномірно розмістіть на цибулі.
- Змішайте сметану з гірчицею та спеціями та залийте зверху картоплю. Запікайте 40 хвилин при температурі 180 градусів. Після цього дістаньте з духовки запіканку, посипте сиром та поставте ще на 5 хвилин, щоб сир розплавився.
Подавайте страву з улюбленими овочами. Смачного!