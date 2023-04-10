Без цієї картопляної запіканки не обійдеться жоден святковий обід

Неймовірно ситно та просто

Картопля – це завжди смачно та завжди актуально. Її варять, смажать, тушкують, запікають. З картоплі можна приготувати пюре або навіть незвичайні биточки, а то й зовсім або запіканку з м’ясом, з грибами, овочами.

Картопляна запіканка є чудовим варіантом для ситної вечері. Вона досить проста у приготуванні, а її чудовий смак точно вразить ваших близьких. Приготовлена за рецептом Рrostoway страва допоможе вам, коли немає багато часу на приготування їжі.

Як приготувати картопляну запіканку

Інгредієнти:

500 г м’ясного фаршу;

1 цибулина;

5 картоплин;

200 г сметани;

1 ч. л. гірчиці;

200 г сиру;

сіль, перець, спеції на смак.

Спосіб приготування:

Змішайте фарш із сіллю та перцем, викладіть у форму для запікання. Дрібно наріжте цибулю і покладіть поверх фаршу. Натріть картоплю на великій тертці, посоліть і рівномірно розмістіть на цибулі. Змішайте сметану з гірчицею та спеціями та залийте зверху картоплю. Запікайте 40 хвилин при температурі 180 градусів. Після цього дістаньте з духовки запіканку, посипте сиром та поставте ще на 5 хвилин, щоб сир розплавився.

Подавайте страву з улюбленими овочами. Смачного!