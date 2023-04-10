Як приготувати закручену паску: рецепт дивовижного крафіну від шеф-кухаря

Неймовірно смачна випічка

Крафін – це дуже популярна у світі випічка, щось середнє між листковим круассаном та кексом мафін. Такий десерт уже став традиційним до Великодня. В його основі класичне дріжджове тісто, проте через закручування випічка отримала цю подібну текстуру круасану.

Сьогодні ми спробуємо приготувати крафіни за рецептом українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Щоб насолодитися неймовірною випічкою, ми її приготуємо із сухофруктами.

Як приготувати крафін — закручену паску

Інгредієнти:

200 мл молока 2,5% жирності;

цедра та сік одного середнього апельсина (близько 45-50 мл);

20 г пресованих дріжджів;

150 г цукру;

3 яйця;

580 г борошна;

150 г вершкового масла 82,5% жирності;

100 г журавлини;

100 г кураги;

100 г родзинок;

70 г волоських горіхів.

Також знадобиться дві форми діаметром 14-15 см та висотою 11 см.

Спосіб приготування:

Для приготування опари в миску влийте 200 мл молока 2,5%, температурою до 40 градусів. Додайте до нього 20 г пресованих дріжджів та 1 ст. л. цукру. Перемішайте та відставте на 20 хвилин у тепле місце. З апельсина натріть цедру на дрібну тертку, з апельсина вичавіть сік. В опару частинами додайте 580 г борошна, що просіює, ретельно розмішуючи. У миску вбийте 3 яйця і додайте цукор, що залишився, збийте блендером. В опару влийте апельсиновий сік, додайте цедру та яєчну суміш із цукром. Спочатку перемішайте інгредієнти за допомогою силіконової лопатки, потім тісто замісіть руками. Перекладіть в глибоку миску, накрийте рушником і поставте в тепле місце на годину. Подрібніть волоські горіхи. Курагу помийте та наріжте на невеликі шматочки. Родзинки з журавлиною помийте в друшляку і викладіть на паперовий рушник, щоб увібралася зайва рідина. Тісто, що настоялося, розкотіть у прямокутний пласт товщиною близько ½ см і змастіть по всій поверхні розм’якшеним вершковим маслом. Змішайте горіхи з курагою, родзинками та журавлиною і розкладіть по всій поверхні тіста зверху на масло|мастило| не доходячи по 4 см до країв. Закрутіть тісто в рулет, покрутіть, щоб добре закріпився. Розріжте навпіл і кожну смужку тіста із сухофруктами закрутіть у рулет, як равлик. Увімкніть духовку до 180 градусів. Дно кожної форми застеліть пергаментним папером і повністю змастіть їх усередині вершковим маслом. Викладіть тісто у форми — воно має займати 2/3 висоти. Поставте у тепле місце на 30 хвилин, щоб піднялося. Поставте форми з тестом на 40-45 хвилин у духовку в режимі верхнього та нижнього нагріву. Випічка має стати золотисто-коричневого кольору. Виймайте з духовки крафіни й залиште охолоджуватися при кімнатній температурі.

Якщо ви не хочете стояти довго біля плити, пропонуємо вам приготувати паску без випічки. Це простий та смачний десерт при мінімумі зусиль.