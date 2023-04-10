Цьому бісквіту немає рівних: рецепт пирога "12 ложок"

Десерт так просто готувати, що впорається будь-хто

Сьогодні ми хочемо запропонувати вам незвичайний десерт — пиріг "12 ложок". Свою назву він отримав за те, що не потрібно відмірювати строго грами на терезах. Готується він просто і багато інгредієнтів додаються в кількості 12 столових ложок. В інтернеті можна зустріти цю випічку під назвою "Італійський пиріг без вагів".

За рецептом "Жіночого світу" десерт виходить надзвичайно ніжним та смачним. Попри прості інгредієнти, смак у пирога – легкий, із приємним цитрусовим ароматом, буквально тане у роті. До тіста можна додавати різні сухофрукти, горіхи або цукати, до того ж бісквіт можна використовувати навіть для приготування торта.

Як приготувати рецепт пирога "12 ложок"

Інгредієнти:

яйце – 3 шт;

розпушувач для тесту — 10 гр (1 пакетик);

сіль — 1 щіпка;

лимон – 0,5 шт;

цукор – 12 ст. л;

олія – 12 ст. л;

молоко – 12 ст. л;

борошно — 12 ст. л.

Спосіб приготування:

Яйця збийте із цукром та сіллю. Додайте молоко, олію, сік і цедру половини лимона, збийте. Додайте борошно і розпушувач для тесту, збийте ще раз до однорідного стану. Вилийте тісто в змащену олією форму для запікання. Дно та боки попередньо обсипте борошном або манкою. Випікайте в духовці за температури 180 градусів близько 30 хвилин.

Пиріг готовий. Насолоджуємося з чашкою улюбленої кави, ароматним чаєм або просто з молоком.