Цьому бісквіту немає рівних: рецепт пирога "12 ложок"
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Десерт так просто готувати, що впорається будь-хто
Сьогодні ми хочемо запропонувати вам незвичайний десерт — пиріг "12 ложок". Свою назву він отримав за те, що не потрібно відмірювати строго грами на терезах. Готується він просто і багато інгредієнтів додаються в кількості 12 столових ложок. В інтернеті можна зустріти цю випічку під назвою "Італійський пиріг без вагів".
За рецептом "Жіночого світу" десерт виходить надзвичайно ніжним та смачним. Попри прості інгредієнти, смак у пирога – легкий, із приємним цитрусовим ароматом, буквально тане у роті. До тіста можна додавати різні сухофрукти, горіхи або цукати, до того ж бісквіт можна використовувати навіть для приготування торта.
Як приготувати рецепт пирога "12 ложок"
Інгредієнти:
- яйце – 3 шт;
- розпушувач для тесту — 10 гр (1 пакетик);
- сіль — 1 щіпка;
- лимон – 0,5 шт;
- цукор – 12 ст. л;
- олія – 12 ст. л;
- молоко – 12 ст. л;
- борошно — 12 ст. л.
Спосіб приготування:
- Яйця збийте із цукром та сіллю.
- Додайте молоко, олію, сік і цедру половини лимона, збийте.
- Додайте борошно і розпушувач для тесту, збийте ще раз до однорідного стану.
- Вилийте тісто в змащену олією форму для запікання. Дно та боки попередньо обсипте борошном або манкою.
- Випікайте в духовці за температури 180 градусів близько 30 хвилин.
Пиріг готовий. Насолоджуємося з чашкою улюбленої кави, ароматним чаєм або просто з молоком.