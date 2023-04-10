Просто та дешево: рецепт м’ясного рулету, фаршированого яйцями

Такий рулет точно вразить гостей

Чи можна чимось замінити таку смачну, але абсолютно не корисну шинку чи ковбасу з найближчого магазину? Так, смачним та ситним рулетом. А якщо він буде фарширований яйцями — захопленню близьких не буде меж.

Приготовлена за рецептом Smachno.ua страва виглядає дуже ефектно в розрізі і доречна на святковому столі. До того ж на його приготування вам не потрібні якісь незвичайні продукти.

Інгредієнти:

свинина — 200 г;

яловичина — 200 г;

яйця – 7 шт.;

хліб — 100 г;

цибуля – 3 шт.;

жир – 1 ст. л.;

панірувальні сухарі – 1 ст. л.;

майоран – 1 ст. л.;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Свинину та яловичину пропускаємо через м’ясорубку, додаємо яйця, вимоченого у воді хліба. Додаємо дрібно нарізану обсмажену цибулю, мелений чорний перець, майоран, сіль. Все ретельно перемішуємо. Даємо настоятися протягом години. Обробну дошку застеляємо харчовою плівкою. Зверху накладаємо фарш. У центр рулету розміщуємо очищені яйця та згортаємо прямокутником. Обвалюємо в панірувальних сухарях. Змащуємо лист жиром і викладаємо рулет . Готуємо на невеликому вогні в духовці близько півгодини.

Подавати його можна з будь-яким гарніром або зі свіжими овочами, а можна їсти як самостійну страву.