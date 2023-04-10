Просто та дешево: рецепт м’ясного рулету, фаршированого яйцями
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Такий рулет точно вразить гостей
Чи можна чимось замінити таку смачну, але абсолютно не корисну шинку чи ковбасу з найближчого магазину? Так, смачним та ситним рулетом. А якщо він буде фарширований яйцями — захопленню близьких не буде меж.
Приготовлена за рецептом Smachno.ua страва виглядає дуже ефектно в розрізі і доречна на святковому столі. До того ж на його приготування вам не потрібні якісь незвичайні продукти.
Інгредієнти:
- свинина — 200 г;
- яловичина — 200 г;
- яйця – 7 шт.;
- хліб — 100 г;
- цибуля – 3 шт.;
- жир – 1 ст. л.;
- панірувальні сухарі – 1 ст. л.;
- майоран – 1 ст. л.;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування:
- Свинину та яловичину пропускаємо через м’ясорубку, додаємо яйця, вимоченого у воді хліба.
- Додаємо дрібно нарізану обсмажену цибулю, мелений чорний перець, майоран, сіль. Все ретельно перемішуємо. Даємо настоятися протягом години.
- Обробну дошку застеляємо харчовою плівкою. Зверху накладаємо фарш. У центр рулету розміщуємо очищені яйця та згортаємо прямокутником. Обвалюємо в панірувальних сухарях.
- Змащуємо лист жиром і викладаємо рулет
- . Готуємо на невеликому вогні в духовці близько півгодини.
Подавати його можна з будь-яким гарніром або зі свіжими овочами, а можна їсти як самостійну страву.