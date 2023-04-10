Рус

Просто та дешево: рецепт м’ясного рулету, фаршированого яйцями

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
М’ясний рулет, фарширований яйцями
М’ясний рулет, фарширований яйцями. Фото vkusnoo.com.ua

Такий рулет точно вразить гостей

Чи можна чимось замінити таку смачну, але абсолютно не корисну шинку чи ковбасу з найближчого магазину? Так, смачним та ситним рулетом. А якщо він буде фарширований яйцями — захопленню близьких не буде меж.

Приготовлена за рецептом Smachno.ua страва виглядає дуже ефектно в розрізі і доречна на святковому столі. До того ж на його приготування вам не потрібні якісь незвичайні продукти.

Інгредієнти:

  • свинина — 200 г;
  • яловичина — 200 г;
  • яйця – 7 шт.;
  • хліб — 100 г;
  • цибуля – 3 шт.;
  • жир – 1 ст. л.;
  • панірувальні сухарі – 1 ст. л.;
  • майоран – 1 ст. л.;
  • сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Свинину та яловичину пропускаємо через м’ясорубку, додаємо яйця, вимоченого у воді хліба.
  2. Додаємо дрібно нарізану обсмажену цибулю, мелений чорний перець, майоран, сіль. Все ретельно перемішуємо. Даємо настоятися протягом години.
  3. Обробну дошку застеляємо харчовою плівкою. Зверху накладаємо фарш. У центр рулету розміщуємо очищені яйця та згортаємо прямокутником. Обвалюємо в панірувальних сухарях.
  4. Змащуємо лист жиром і викладаємо рулет
  5. . Готуємо на невеликому вогні в духовці близько півгодини.

Подавати його можна з будь-яким гарніром або зі свіжими овочами, а можна їсти як самостійну страву.

Теги:
#Рецепт #Рулет #Готуємо вдома #рецепти на Великдень