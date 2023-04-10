Краще, ніж котлети: швидкі рулетики з м’яса на святковий стіл

Швидко та смачно

Якщо ви вже куштували незвичайні котлети з цілим яйцем всередині, спробуйте приготувати рулетики зі свинячої вирізки. Вони стануть яскравим доповненням до вашого святкового столу.

Цю страву можна приготувати як зі свинячої вирізки, так і з інших видів м’яса. Рецептом поділились на порталі Shuba.life.

Інгредієнти:

Свинина, вирізка — 400 г

Бекон, слайси — 8 шт

Чорнослив — 8 шт

Олія — за смаком

Сіль, перець — за смаком

Для соусу:

Вершки 20% — 150 мл

Печериці — 100 г

Масло вершкове — 1 ст. л.

Сіль, перець — за смаком

Спосіб приготування:

Свинячу вирізку промиваємо та підсушуємо на серветці. Нарізаємо на порційні шматки товщиною приблизно 4 см. У центрі кожного шматочка робимо невеликі надрізи та вкладуємо всередину чорнослив. Кожен шматочок огортаємо слайсами бекону. Щоб краще тримався, можна закріпити шматочки зубочистками. Сковороду з олією розігріваємо, викладаємо на неї рулетики. На сильному вогні смажимо їх по 2 хвилини з кожного боку. Коли всі порції обсмажені, перекладаємо їх на встелене фольгою деко та на 20 хвилин ставимо у розігріту на 180 градусів духовку. Після приготування вимикаємо духовку, але страву з неї не виймаємо — вона повинна добре вистигнути. Для соусу нарізаємо гриби кубиками та впродовж 5 хвилин смажимо їх на вершковому маслі. Згодом вливаємо вершки, солимо, перчимо та готуємо 5 хвилин.

Для подачі холодні рулетики декілька хвилин тушкуємо у вершковому соусі з грибами. Приготуйте до них на гарнір ідеальне картопляне пюре — гості будуть у захваті.