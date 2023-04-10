Краще, ніж котлети: швидкі рулетики з м’яса на святковий стіл
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Швидко та смачно
Якщо ви вже куштували незвичайні котлети з цілим яйцем всередині, спробуйте приготувати рулетики зі свинячої вирізки. Вони стануть яскравим доповненням до вашого святкового столу.
Цю страву можна приготувати як зі свинячої вирізки, так і з інших видів м’яса. Рецептом поділились на порталі Shuba.life.
Інгредієнти:
- Свинина, вирізка — 400 г
- Бекон, слайси — 8 шт
- Чорнослив — 8 шт
- Олія — за смаком
- Сіль, перець — за смаком
Для соусу:
- Вершки 20% — 150 мл
- Печериці — 100 г
- Масло вершкове — 1 ст. л.
- Сіль, перець — за смаком
Спосіб приготування:
- Свинячу вирізку промиваємо та підсушуємо на серветці. Нарізаємо на порційні шматки товщиною приблизно 4 см.
- У центрі кожного шматочка робимо невеликі надрізи та вкладуємо всередину чорнослив. Кожен шматочок огортаємо слайсами бекону. Щоб краще тримався, можна закріпити шматочки зубочистками.
- Сковороду з олією розігріваємо, викладаємо на неї рулетики. На сильному вогні смажимо їх по 2 хвилини з кожного боку. Коли всі порції обсмажені, перекладаємо їх на встелене фольгою деко та на 20 хвилин ставимо у розігріту на 180 градусів духовку. Після приготування вимикаємо духовку, але страву з неї не виймаємо — вона повинна добре вистигнути.
- Для соусу нарізаємо гриби кубиками та впродовж 5 хвилин смажимо їх на вершковому маслі. Згодом вливаємо вершки, солимо, перчимо та готуємо 5 хвилин.
Для подачі холодні рулетики декілька хвилин тушкуємо у вершковому соусі з грибами. Приготуйте до них на гарнір ідеальне картопляне пюре — гості будуть у захваті.