Ідеальний сніданок з дешевих продуктів: картопляна піца за 20 хвилин

Готується швидко на одній сковороді

Якщо звичайні смачні деруни набридли, спробуйте приготувати швидку картопляну піцу на сковороді. Це чудовий сніданок для всієї родини.

Наповнювачі до неї можна змінювати на свій смак. Рецептом поділились на порталі "Школа життя".

Інгредієнти:

Картопля – 500 .

Сіль – 0,5 ч.л. (за смаком)

Суміш перців

Яйце – 1 шт

Борошно – 2-3 ст. л. з гіркою

Соняшникова олія 2-3 ст. л.

Для начинки:

Кетчуп – 1,5 ст.л

Сир твердий – 90 г

Ковбаса

Помідор

Болгарський перець

Петрушка

Спосіб приготування:

Картоплю натираємо на великій тертці, солимо, додаємо спеції, яйце та борошно, перемішуємо.Тісто для піци готове. Розігріваємо олію. Розрівнюємо картопляне тісто по сковороді і смажимо до золотистої скоринки. Коли з одного боку підсмажиться — перевертаємо. Змащуємо корж кетчупом, викладаємо зверху начинку: ковбасу, помідори, болгарський перець, зелень, сир. Накриваємо кришкою і готуємо на маленькому вогні ще впродовж 10-15 хвилин. Готово.

Таку "піцу" смачно подавати зі сметаною, зеленню. Також спробуйте приготувати на сніданок смачні оладки з цибулі.