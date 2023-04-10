Глазур на паски, що ніколи не покришиться: без желатину та сирого білка

Ідеальна вершкова глазур

Найпопулярніші рецепти глазурі для пасок беруть за основу або яєчний білок, або желатин. Але є ще один спосіб — на вершках.

Така глазур застигає за 5 хвилин і зовсім не кришиться. Рецептом ідеальної глянцевої глазурі поділились на порталі Ukr.Media.

Інгредієнти:

Вершкове масло — 30 гр

Цукрова пудра — 300 гр

Вершки (будь-якої жирності) — 50 гр

Ванілін — за смаком

Спосіб приготування:

Вершки трохи підігріваємо і розтоплюємо в них вершкове масло. Не треба сильно гріти — достатньо, щоб масло просто з'єдналося з вершками.

В масу всипаємо цукрову пудру з ваніліном і трохи збиваємо міксером, щоб з'єднати компоненти.

Така глазур швидко застигає, тому готувати її потрібно відразу перед прикрасою готових пасок. Нанесіть її на паски, прикрасьте горіхами, посипкою, шоколадом і т. д. А якщо ви ще не визначились з рецептом самої паски, ваше серце може завоювати неймовірна подільська паска.