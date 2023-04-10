Глазур на паски, що ніколи не покришиться: без желатину та сирого білка
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ідеальна вершкова глазур
Найпопулярніші рецепти глазурі для пасок беруть за основу або яєчний білок, або желатин. Але є ще один спосіб — на вершках.
Така глазур застигає за 5 хвилин і зовсім не кришиться. Рецептом ідеальної глянцевої глазурі поділились на порталі Ukr.Media.
Інгредієнти:
- Вершкове масло — 30 гр
- Цукрова пудра — 300 гр
- Вершки (будь-якої жирності) — 50 гр
- Ванілін — за смаком
Спосіб приготування:
Вершки трохи підігріваємо і розтоплюємо в них вершкове масло. Не треба сильно гріти — достатньо, щоб масло просто з'єдналося з вершками.
В масу всипаємо цукрову пудру з ваніліном і трохи збиваємо міксером, щоб з'єднати компоненти.
Така глазур швидко застигає, тому готувати її потрібно відразу перед прикрасою готових пасок. Нанесіть її на паски, прикрасьте горіхами, посипкою, шоколадом і т. д. А якщо ви ще не визначились з рецептом самої паски, ваше серце може завоювати неймовірна подільська паска.