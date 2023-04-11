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Приготуйте глазуровані сирки вдома – і більше не купите їх у магазині

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Улюблені ласощі — глазуровані сирки
Улюблені ласощі — глазуровані сирки. Фото ТСН

Готувати – це просто!

Магазинні глазуровані сирки не завжди смачні та корисні. Однак це не привід відмовляти собі в улюблених ласощах, просто можна приготувати їх удома.

Разом із "Жіночим світом" поділимося рецептами, як приготувати глазуровані сирки вдома. Ви зможете зробити улюблену насолоду самостійно лише з натуральних інгредієнтів.

Як приготувати глазуровані сирки

Швидкий і простий рецепт улюблених ласощів

Інгредієнти на 8-10 сирків середнього розміру:

  • нежирний сир – близько 350 г;
  • цукрова пудра – 100 г;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • вершкове масло – 150 г;
  • чорний шоколад – 1 плитка.

Спосіб приготування:

  1. Збийте сир блендером в однорідну масу, додаючи до нього цукрову пудру та розм’якшене вершкове масло та ванілін.
  2. Сформуйте із отриманої маси сирки у потрібну форму. Загорніть їх у фольгу і відправте в морозилку на 10-15 хвилин.
  3. Поки сирки "набувають форми", розтопіть на водяній бані шоколад і додайте в нього 30 г вершкового масла.
  4. Зануріть сирки в глазур і покладіть у холодильник охолоджуватися на 5-6 годин.

Дієтичний рецепт глазурованих сирків

Інгредієнти для 4-5 порцій:

  • кеш’ю – 250 г;
  • фініки – 8-10 штук;
  • журавлина — 150 г;
  • молоко – 250 мл;
  • кокосове масло — 3 ст. л.;
  • какао — 3 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. У блендері змішайте ягоди, кешью, молоко та фініки до отримання однорідної маси.
  2. Розкладіть суміш у силіконові форми і залиште в морозилці застигати на годину-півтори.
  3. У цей час зробіть шоколадну глазур. Для цього змішайте кокосове масло та какао.
  4. Глазур’ю полийте сирки і залиште застигати в холодильнику на кілька годин.

До речі, плавлений сир також можна приготувати вдома. Всього чотири інгредієнти — і смакоти готові.

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