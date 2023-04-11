Приготуйте глазуровані сирки вдома – і більше не купите їх у магазині
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Готувати – це просто!
Магазинні глазуровані сирки не завжди смачні та корисні. Однак це не привід відмовляти собі в улюблених ласощах, просто можна приготувати їх удома.
Разом із "Жіночим світом" поділимося рецептами, як приготувати глазуровані сирки вдома. Ви зможете зробити улюблену насолоду самостійно лише з натуральних інгредієнтів.
Як приготувати глазуровані сирки
Швидкий і простий рецепт улюблених ласощів
Інгредієнти на 8-10 сирків середнього розміру:
- нежирний сир – близько 350 г;
- цукрова пудра – 100 г;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- вершкове масло – 150 г;
- чорний шоколад – 1 плитка.
Спосіб приготування:
- Збийте сир блендером в однорідну масу, додаючи до нього цукрову пудру та розм’якшене вершкове масло та ванілін.
- Сформуйте із отриманої маси сирки у потрібну форму. Загорніть їх у фольгу і відправте в морозилку на 10-15 хвилин.
- Поки сирки "набувають форми", розтопіть на водяній бані шоколад і додайте в нього 30 г вершкового масла.
- Зануріть сирки в глазур і покладіть у холодильник охолоджуватися на 5-6 годин.
Дієтичний рецепт глазурованих сирків
Інгредієнти для 4-5 порцій:
- кеш’ю – 250 г;
- фініки – 8-10 штук;
- журавлина — 150 г;
- молоко – 250 мл;
- кокосове масло — 3 ст. л.;
- какао — 3 ч. л.
Спосіб приготування:
- У блендері змішайте ягоди, кешью, молоко та фініки до отримання однорідної маси.
- Розкладіть суміш у силіконові форми і залиште в морозилці застигати на годину-півтори.
- У цей час зробіть шоколадну глазур. Для цього змішайте кокосове масло та какао.
- Глазур’ю полийте сирки і залиште застигати в холодильнику на кілька годин.
До речі, плавлений сир також можна приготувати вдома. Всього чотири інгредієнти — і смакоти готові.