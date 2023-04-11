Приготуйте глазуровані сирки вдома – і більше не купите їх у магазині

Готувати – це просто!

Магазинні глазуровані сирки не завжди смачні та корисні. Однак це не привід відмовляти собі в улюблених ласощах, просто можна приготувати їх удома.

Разом із "Жіночим світом" поділимося рецептами, як приготувати глазуровані сирки вдома. Ви зможете зробити улюблену насолоду самостійно лише з натуральних інгредієнтів.

Як приготувати глазуровані сирки

Швидкий і простий рецепт улюблених ласощів

Інгредієнти на 8-10 сирків середнього розміру:

нежирний сир – близько 350 г;

цукрова пудра – 100 г;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

вершкове масло – 150 г;

чорний шоколад – 1 плитка.

Спосіб приготування:

Збийте сир блендером в однорідну масу, додаючи до нього цукрову пудру та розм’якшене вершкове масло та ванілін. Сформуйте із отриманої маси сирки у потрібну форму. Загорніть їх у фольгу і відправте в морозилку на 10-15 хвилин. Поки сирки "набувають форми", розтопіть на водяній бані шоколад і додайте в нього 30 г вершкового масла. Зануріть сирки в глазур і покладіть у холодильник охолоджуватися на 5-6 годин.

Дієтичний рецепт глазурованих сирків

Інгредієнти для 4-5 порцій:

кеш’ю – 250 г;

фініки – 8-10 штук;

журавлина — 150 г;

молоко – 250 мл;

кокосове масло — 3 ст. л.;

какао — 3 ч. л.

Спосіб приготування:

У блендері змішайте ягоди, кешью, молоко та фініки до отримання однорідної маси. Розкладіть суміш у силіконові форми і залиште в морозилці застигати на годину-півтори. У цей час зробіть шоколадну глазур. Для цього змішайте кокосове масло та какао. Глазур’ю полийте сирки і залиште застигати в холодильнику на кілька годин.

До речі, плавлений сир також можна приготувати вдома. Всього чотири інгредієнти — і смакоти готові.