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Ця буженина міцно займе місце у вашому великодньому кошику: незвичайний рецепт м’яса в тісті

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Приголомшлива буженина в тісті
Приголомшлива буженина в тісті. Фото shuba.life

Приготуємо улюблене м’ясо незвичайно

Не за горами найбільше християнське свято — Великдень. Традиційно до великоднього кошика кладуться не лише паски та великодні яйця, а й м’ясо.

Разом зі Smachno.ua приготуємо сьогодні не просто м’ясо, а буженину у тесті. Така страва разом з крашанками та випічкою точно стане прикрасою вашого великоднього кошика.

Як приготувати буженину в тісті

Інгредієнти:

  • свинина (шийка) — 600 г;
  • часник — 2 зубчик;
  • перець чорний (мелений) — на смак;
  • сіль — на смак;
  • тісто листкове (готове) — 500 г;
  • яйце — 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Свинину ретельно миємо під холодною проточною водою, сушимо, натираємо сумішшю із солі, меленого перцю та подрібненого часнику й ховаємо у холодильник на 8 годин.
  2. Сковороду добре розігріваємо та обсмажуємо підготовлене м’ясо до появи золотистої скоринки. Знімаємо з вогню та злегка остуджуємо.
  3. Розкочуємо тісто прямокутної форми. У центр тіста кладемо м’ясо. Зверху і знизу залишаємо порожнє місце по 5-10 см, з кожного краю по 10 см. Бічні частини тіста нарізаємо по діагоналі щодо шматка м’яса на смужки шириною 2 см.
  4. Краї тіста змащуємо збитим яйцем. Верхній і нижній край загинаємо на шматок м’яса, а бічні смужки тіста складаємо поперемінно один на одного, щоб на поверхні шматка м’яса вийшла "кіска".
  5. Випікаємо в духовці м’ясо при температурі 200°С протягом 30 хвилин.

Якщо вам захотілося домашньої ковбаси, то її можна приготувати лише з пару інгредієнтів. Без метушні та складнощів реально зробити приголомшливу страву.

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