Ця буженина міцно займе місце у вашому великодньому кошику: незвичайний рецепт м’яса в тісті

Приготуємо улюблене м’ясо незвичайно

Не за горами найбільше християнське свято — Великдень. Традиційно до великоднього кошика кладуться не лише паски та великодні яйця, а й м’ясо.

Разом зі Smachno.ua приготуємо сьогодні не просто м’ясо, а буженину у тесті. Така страва разом з крашанками та випічкою точно стане прикрасою вашого великоднього кошика.

Як приготувати буженину в тісті

Інгредієнти:

свинина (шийка) — 600 г;

часник — 2 зубчик;

перець чорний (мелений) — на смак;

сіль — на смак;

тісто листкове (готове) — 500 г;

яйце — 1 шт.

Спосіб приготування:

Свинину ретельно миємо під холодною проточною водою, сушимо, натираємо сумішшю із солі, меленого перцю та подрібненого часнику й ховаємо у холодильник на 8 годин. Сковороду добре розігріваємо та обсмажуємо підготовлене м’ясо до появи золотистої скоринки. Знімаємо з вогню та злегка остуджуємо. Розкочуємо тісто прямокутної форми. У центр тіста кладемо м’ясо. Зверху і знизу залишаємо порожнє місце по 5-10 см, з кожного краю по 10 см. Бічні частини тіста нарізаємо по діагоналі щодо шматка м’яса на смужки шириною 2 см. Краї тіста змащуємо збитим яйцем. Верхній і нижній край загинаємо на шматок м’яса, а бічні смужки тіста складаємо поперемінно один на одного, щоб на поверхні шматка м’яса вийшла "кіска". Випікаємо в духовці м’ясо при температурі 200°С протягом 30 хвилин.

Якщо вам захотілося домашньої ковбаси, то її можна приготувати лише з пару інгредієнтів. Без метушні та складнощів реально зробити приголомшливу страву.