Ця буженина міцно займе місце у вашому великодньому кошику: незвичайний рецепт м’яса в тісті
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Приготуємо улюблене м’ясо незвичайно
Не за горами найбільше християнське свято — Великдень. Традиційно до великоднього кошика кладуться не лише паски та великодні яйця, а й м’ясо.
Разом зі Smachno.ua приготуємо сьогодні не просто м’ясо, а буженину у тесті. Така страва разом з крашанками та випічкою точно стане прикрасою вашого великоднього кошика.
Як приготувати буженину в тісті
Інгредієнти:
- свинина (шийка) — 600 г;
- часник — 2 зубчик;
- перець чорний (мелений) — на смак;
- сіль — на смак;
- тісто листкове (готове) — 500 г;
- яйце — 1 шт.
Спосіб приготування:
- Свинину ретельно миємо під холодною проточною водою, сушимо, натираємо сумішшю із солі, меленого перцю та подрібненого часнику й ховаємо у холодильник на 8 годин.
- Сковороду добре розігріваємо та обсмажуємо підготовлене м’ясо до появи золотистої скоринки. Знімаємо з вогню та злегка остуджуємо.
- Розкочуємо тісто прямокутної форми. У центр тіста кладемо м’ясо. Зверху і знизу залишаємо порожнє місце по 5-10 см, з кожного краю по 10 см. Бічні частини тіста нарізаємо по діагоналі щодо шматка м’яса на смужки шириною 2 см.
- Краї тіста змащуємо збитим яйцем. Верхній і нижній край загинаємо на шматок м’яса, а бічні смужки тіста складаємо поперемінно один на одного, щоб на поверхні шматка м’яса вийшла "кіска".
- Випікаємо в духовці м’ясо при температурі 200°С протягом 30 хвилин.
Якщо вам захотілося домашньої ковбаси, то її можна приготувати лише з пару інгредієнтів. Без метушні та складнощів реально зробити приголомшливу страву.