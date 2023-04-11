Здивуйте гостей класичним яєчним салатом: універсальна страва до великоднього столу
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Чудова закуска за пару хвилин
На носі Великдень і час подумати, чим дивувати своїх гостей. Крім традиційної паски, потрібно подбати і про інші страви.
"Мета" пропонує приготувати класичний яєчний салат. Цей рецепт пропонує доповнити яйце кількома приправами й в результаті вийде ситна та смачна страва. Вона відмінно підійде як до святкового столу, так і як щоденна закуска. Такий салат можна використовувати також як закуску або для приготування бутербродів, викладаючи його на підсмажені грінки.
Як приготувати яєчний салат.
Інгредієнти:
- яйця курячі – 6 шт.;
- майонез – 1 ст. л.;
- діжонська гірчиця — 1 ч. л.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- перець чорний мелений – 1/2 ч. л.
Спосіб приготування:
- Відваріть яйця, охолодіть і почистіть їх, розріжте кожне яйце навпіл.
- Подрібніть яйця до бажаної текстури.
- Змішайте майонез, гірчицю, сіль та перець у невеликій мисці. Додайте нарізані яйця в майонезну суміш і перемішайте. Страва готова, смачного. Подавати потрібно разом з овочами або на листі капусти.
А ваші діти точно зрадіють незвичайній закусці "Сюрприз курча". Страва настільки сподобається їм, що вони допомагатимуть вам готувати.