Такого ваші близькі ще не їли: рецепт маринованих крабових паличок

Чудова закуска із звичайних інгредієнтів

Крабові палички можна порівняти з чіпсами чи навіть цукерками – з’їв одну, і вже неможливо відірватися. Як правило, їх додають до салатів, проте їх можна приготувати і вельми незвичайним способом. Наприклад, замаринувати.

Закуска, що приготована за рецептом Shuba.life, стане чудовим доповненням до святкового столу, до того ж готується вона дуже просто. Мариновані крабові палички ідеально підійдуть для приготування салатів із морепродуктів, перших страв та вишуканих закусок. З ними можна також робити супи, фрикадельки та інші не менш цікаві страви.

Як приготувати крабові палички?

Інгредієнти на 4 порції:

крабові палички – 250 г;

оливкова олія – 100 мл;

сік лимона – 50 мл;

часник – 1 зубчик;

паприка мелена — 10 г;

приправа "Італійські трави" — 10 г;

сіль, чорний перець мелений – до смаку.

Спосіб приготування:

Крабові палички наріжте невеликими шматочками. Помістіть їх у контейнер. Часник очистіть та пропустіть через прес. Змішайте оливкову олію, лимонний сік, часник, паприку та італійські трави. Посоліть, поперчіть та перемішайте. Залийте цією сумішшю шматочки крабових паличок. Накрийте контейнер кришкою та покладіть у холодильник на 12 годин.

Крабові палички можна додати до котлети. Вони додадуть у страву пікантності.