Такого ваші близькі ще не їли: рецепт маринованих крабових паличок
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Чудова закуска із звичайних інгредієнтів
Крабові палички можна порівняти з чіпсами чи навіть цукерками – з’їв одну, і вже неможливо відірватися. Як правило, їх додають до салатів, проте їх можна приготувати і вельми незвичайним способом. Наприклад, замаринувати.
Закуска, що приготована за рецептом Shuba.life, стане чудовим доповненням до святкового столу, до того ж готується вона дуже просто. Мариновані крабові палички ідеально підійдуть для приготування салатів із морепродуктів, перших страв та вишуканих закусок. З ними можна також робити супи, фрикадельки та інші не менш цікаві страви.
Як приготувати крабові палички?
Інгредієнти на 4 порції:
- крабові палички – 250 г;
- оливкова олія – 100 мл;
- сік лимона – 50 мл;
- часник – 1 зубчик;
- паприка мелена — 10 г;
- приправа "Італійські трави" — 10 г;
- сіль, чорний перець мелений – до смаку.
Спосіб приготування:
- Крабові палички наріжте невеликими шматочками. Помістіть їх у контейнер.
- Часник очистіть та пропустіть через прес. Змішайте оливкову олію, лимонний сік, часник, паприку та італійські трави. Посоліть, поперчіть та перемішайте.
- Залийте цією сумішшю шматочки крабових паличок. Накрийте контейнер кришкою та покладіть у холодильник на 12 годин.
Крабові палички можна додати до котлети. Вони додадуть у страву пікантності.