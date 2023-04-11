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Неймовірно смачний салат з буряків по-корейськи: страва, яку зметуть за секунди

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Незвичайний буряк по-корейськи Новина оновлена 11 квітня 2023, 16:28
Незвичайний буряк по-корейськи. Фото prostoway

Дуже швидко та неймовірно смачно

Морква по-корейськи – звична страва на наших столах. А що, якщо спробувати буряк по-корейськи?

Приготовлена за рецептом Yabpoela.com страва виходить пікантною і неймовірно смачною. Буряк по-корейськи — чудова закуска на кожен день або святковий стіл, її можна подавати як гарнір, і як салат. Ще одна її перевага — вона готується швидко: всього кілька простих інгредієнтів - і пікантна бурякова закуска з незабутнім смаком у вас на столі.

Як приготувати буряк по-корейськи

Інгредієнти:

  • буряк – 1 кг;
  • часник — 4 зуб.;
  • цибуля ріпчаста — 200 г;
  • олія рослинна — 60 мл;
  • оцтова есенція 70% — 1/2 ст. л.;
  • коріандр — 1 ч. л.;
  • перець червоний чилі — 1/2 ч. л.;
  • перець чорний — 1/2 ч. л.;
  • цукор — 2 ст. л. ;
  • сіль — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Влийте олію на сковороду та обсмажте цибулю нарізану півкільцями на середньому вогні до золотистості.
  2. Сирий буряк натріть на тертці, яка використовується для моркви по-корейськи.
  3. До буряків додайте цукор, посоліть, влийте оцет. Також додайте обидва види перцю, коріандр, пропущений через часникодавку. Перемішайте.
  4. Тепер додайте охолоджену смажену цибулю і знову все перемішайте.
  5. Поставте блюдо настоюватись у холодильник на 2 години.

Почистити та натерти буряк для салату легко. При цьому ви залишитеся чистими та не забруднитеся.

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