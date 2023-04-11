Неймовірно смачний салат з буряків по-корейськи: страва, яку зметуть за секунди

Дуже швидко та неймовірно смачно

Морква по-корейськи – звична страва на наших столах. А що, якщо спробувати буряк по-корейськи?

Приготовлена за рецептом Yabpoela.com страва виходить пікантною і неймовірно смачною. Буряк по-корейськи — чудова закуска на кожен день або святковий стіл, її можна подавати як гарнір, і як салат. Ще одна її перевага — вона готується швидко: всього кілька простих інгредієнтів - і пікантна бурякова закуска з незабутнім смаком у вас на столі.

Як приготувати буряк по-корейськи

Інгредієнти:

буряк – 1 кг;

часник — 4 зуб.;

цибуля ріпчаста — 200 г;

олія рослинна — 60 мл;

оцтова есенція 70% — 1/2 ст. л.;

коріандр — 1 ч. л.;

перець червоний чилі — 1/2 ч. л.;

перець чорний — 1/2 ч. л.;

цукор — 2 ст. л. ;

сіль — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Влийте олію на сковороду та обсмажте цибулю нарізану півкільцями на середньому вогні до золотистості. Сирий буряк натріть на тертці, яка використовується для моркви по-корейськи. До буряків додайте цукор, посоліть, влийте оцет. Також додайте обидва види перцю, коріандр, пропущений через часникодавку. Перемішайте. Тепер додайте охолоджену смажену цибулю і знову все перемішайте. Поставте блюдо настоюватись у холодильник на 2 години.

Почистити та натерти буряк для салату легко. При цьому ви залишитеся чистими та не забруднитеся.