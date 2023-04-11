Неймовірно смачний салат з буряків по-корейськи: страва, яку зметуть за секунди
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Дуже швидко та неймовірно смачно
Морква по-корейськи – звична страва на наших столах. А що, якщо спробувати буряк по-корейськи?
Приготовлена за рецептом Yabpoela.com страва виходить пікантною і неймовірно смачною. Буряк по-корейськи — чудова закуска на кожен день або святковий стіл, її можна подавати як гарнір, і як салат. Ще одна її перевага — вона готується швидко: всього кілька простих інгредієнтів - і пікантна бурякова закуска з незабутнім смаком у вас на столі.
Як приготувати буряк по-корейськи
Інгредієнти:
- буряк – 1 кг;
- часник — 4 зуб.;
- цибуля ріпчаста — 200 г;
- олія рослинна — 60 мл;
- оцтова есенція 70% — 1/2 ст. л.;
- коріандр — 1 ч. л.;
- перець червоний чилі — 1/2 ч. л.;
- перець чорний — 1/2 ч. л.;
- цукор — 2 ст. л. ;
- сіль — 2 ч. л.
Спосіб приготування:
- Влийте олію на сковороду та обсмажте цибулю нарізану півкільцями на середньому вогні до золотистості.
- Сирий буряк натріть на тертці, яка використовується для моркви по-корейськи.
- До буряків додайте цукор, посоліть, влийте оцет. Також додайте обидва види перцю, коріандр, пропущений через часникодавку. Перемішайте.
- Тепер додайте охолоджену смажену цибулю і знову все перемішайте.
- Поставте блюдо настоюватись у холодильник на 2 години.
Почистити та натерти буряк для салату легко. При цьому ви залишитеся чистими та не забруднитеся.