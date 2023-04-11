Без яєць, молока та масла: готуємо копійчаний шоколадний торт

Діти будуть у захваті від нього

Готуємо смачний пісний торт. Це практичний рецепт, після якого не треба мити багато посуду, адже майже всі інгредієнти з’єднуються в одній мисці, просто як у випадку з рогаликами з повидлом.

А ще для нього не потрібні дорогі продукти. Рецептом смачного шоколадного десерту з ніжним кремом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти для тіста:

борошно – 3 склянки

цукор – 2 склянки

сіль – 1 чайна ложка

сода – 2 чайні ложки

какао – 3 столові ложки

соняшникова олія – 1/2 склянки

вода – 2 склянки

оцет 9% – 2 столові ложки

Для крему:

сік – 1 л (за смаком)

цукор – 4 столові ложки

манна крупа – 8 столових ложок

Для глазурі:

какао – 3 столові ложки

цукор – 2 столові ложки

борошно – 1 столова ложка

соняшникова олія – 1 столова ложка

вода – 1 склянка

Спосіб приготування:

Одразу вмикаємо духовку на 180 ° — розігріватись. У миску просіюємо борошно, додаємо сіль, цукор, порошок какао, соду. Все перемішуємо. Поступово вливаємо олію без запаху. Поетапно, по половині склянки, додаємо воду кімнатної температури, перемішуючи все після кожної порції. В результаті повинне вийти густе тісто, що вільно стікатиме з ложки. Тепер вливаємо столовий оцет і ще раз добре перемішуємо. Одразу виливаємо в застелену пергаментом форму і ставимо в розігріту духовку. Час випікання — 40-50 хвилин. Готовність перевіряємо дерев’яною паличкою — якщо на ній немає слідів тіста, дістаємо корж із духовки та накриваємо рушником. Діставати з форми слід лише коли тісто повністю вистигне. Для крему виливаємо у каструльку сік. Кладемо туди манку та цукор, ставимо на вогонь. Після закипання варимо 2 хвилини, помішуючи. Знімаємо з вогню, трохи остуджуємо та збиваємо міксером. Повинен вийти пишний повітряний крем. Якщо корж встиг вистигнути, виймаємо його з форми, розрізаємо на 3 частини та збираємо торт. Кожен корж змащуємо кремом, а верхній — глазуррю. Для глазурі змішуємо какао, цукор, борошно. Частинами вливаємо воду, перемішуємо, додаємо олію. Доводимо до кипіння та варимо 1 хвилину. Поки глазур гаряча, поливаємо нею торт та ставимо в холодильник на 2 години.

Десерт за цим рецептом виходить насичено-шоколадний, вологий та м’який. Він ідеально підходить до чаю, просто як пишний манник на кефірі.