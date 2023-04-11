Без яєць, молока та масла: готуємо копійчаний шоколадний торт
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Діти будуть у захваті від нього
Готуємо смачний пісний торт. Це практичний рецепт, після якого не треба мити багато посуду, адже майже всі інгредієнти з’єднуються в одній мисці, просто як у випадку з рогаликами з повидлом.
А ще для нього не потрібні дорогі продукти. Рецептом смачного шоколадного десерту з ніжним кремом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти для тіста:
- борошно – 3 склянки
- цукор – 2 склянки
- сіль – 1 чайна ложка
- сода – 2 чайні ложки
- какао – 3 столові ложки
- соняшникова олія – 1/2 склянки
- вода – 2 склянки
- оцет 9% – 2 столові ложки
Для крему:
- сік – 1 л (за смаком)
- цукор – 4 столові ложки
- манна крупа – 8 столових ложок
Для глазурі:
- какао – 3 столові ложки
- цукор – 2 столові ложки
- борошно – 1 столова ложка
- соняшникова олія – 1 столова ложка
- вода – 1 склянка
Спосіб приготування:
- Одразу вмикаємо духовку на 180 ° — розігріватись. У миску просіюємо борошно, додаємо сіль, цукор, порошок какао, соду. Все перемішуємо. Поступово вливаємо олію без запаху.
- Поетапно, по половині склянки, додаємо воду кімнатної температури, перемішуючи все після кожної порції. В результаті повинне вийти густе тісто, що вільно стікатиме з ложки. Тепер вливаємо столовий оцет і ще раз добре перемішуємо. Одразу виливаємо в застелену пергаментом форму і ставимо в розігріту духовку.
- Час випікання — 40-50 хвилин. Готовність перевіряємо дерев’яною паличкою — якщо на ній немає слідів тіста, дістаємо корж із духовки та накриваємо рушником. Діставати з форми слід лише коли тісто повністю вистигне.
- Для крему виливаємо у каструльку сік. Кладемо туди манку та цукор, ставимо на вогонь. Після закипання варимо 2 хвилини, помішуючи.
- Знімаємо з вогню, трохи остуджуємо та збиваємо міксером. Повинен вийти пишний повітряний крем.
- Якщо корж встиг вистигнути, виймаємо його з форми, розрізаємо на 3 частини та збираємо торт. Кожен корж змащуємо кремом, а верхній — глазуррю.
- Для глазурі змішуємо какао, цукор, борошно. Частинами вливаємо воду, перемішуємо, додаємо олію. Доводимо до кипіння та варимо 1 хвилину. Поки глазур гаряча, поливаємо нею торт та ставимо в холодильник на 2 години.
Десерт за цим рецептом виходить насичено-шоколадний, вологий та м’який. Він ідеально підходить до чаю, просто як пишний манник на кефірі.