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Замість ковбаси і в нарізку: приголомшливе печене м’ясо повинне бути на кожному столі на Великдень

Автор
Марія Дума Марія Дума
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М'ясо лишиться соковитим
М'ясо лишиться соковитим. Фото "Школа життя"

Таким чином можна приготувати будь-яке м’ясо

Печене м’ясо — один із чудових способів його приготувати. Така закуска, як і незвичайний рулет "Павичеве око", підійде і на щодень, наприклад, для ранкових бутербродів або перекусу, і до святкового столу, як самостійна нарізка.

На порталі "Школа життя" поділились простим рецептом печеної свинячої шиї. Але вся краса цього рецепту в тому, що так можна приготувати будь-яке м’ясо.

Інгредієнти:

  • Свиняча корейка чи шия – близько 1 кг. (можна взяти і карбонад)
  • Вершкове масло – 100 г
  • Зелена цибуля – 40 г
  • Кріп – 40 г
  • Часник – 1 головка
  • Помідори в’ялені (за бажанням)
  • Чебрець – 1 ч.л
  • Сіль, чорний перець — за смаком
Розрізане м'ясо
М'ясо розрізаємо таким чином

Спосіб приготування:

  1. Розрізаємо м’ясо "книжкою", як показано на фото. У блендер закладаємо трішки розм’якшене вершкове масло, пучок зеленої цибулі, пучок кропу, часник та в’ялені помідори. Всипаємо сушений чебрець, сіль, чорний мелений перець і перемелюємо до однорідної пасти.
  2. Пасту з масла і трав перекладаємо на м’ясо та рівномірно розподіляємо по всій поверхні. Згортаємо шматочок м’яса, а пастою, що вийшла з розрізів, обмазуємо шматок з усіх боків.
  3. Щільно загортаємо шматок спочатку в пергамент, а потім у кілька шарів фольги і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на півтори години.
  4. Після запікання м’ясо остуджуємо до кімнатної температури, а потім забираємо в холодильник на ніч або на 5-6 годин.

Шматочок після охолодження добре тримає форму і не розвалюється. Паста робить м’ясо дуже смачним і соковитим. Ідеально підходить для бутербродів замість ковбаси. А ще, як і ситну намазку з м’яса та сала, його можна подати до святкового столу.

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#М'ясо #Великдень #рецепти на Великдень