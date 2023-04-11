Замість ковбаси і в нарізку: приголомшливе печене м’ясо повинне бути на кожному столі на Великдень

Таким чином можна приготувати будь-яке м’ясо

Печене м’ясо — один із чудових способів його приготувати. Така закуска, як і незвичайний рулет "Павичеве око", підійде і на щодень, наприклад, для ранкових бутербродів або перекусу, і до святкового столу, як самостійна нарізка.

На порталі "Школа життя" поділились простим рецептом печеної свинячої шиї. Але вся краса цього рецепту в тому, що так можна приготувати будь-яке м’ясо.

Інгредієнти:

Свиняча корейка чи шия – близько 1 кг. (можна взяти і карбонад)

Вершкове масло – 100 г

Зелена цибуля – 40 г

Кріп – 40 г

Часник – 1 головка

Помідори в’ялені (за бажанням)

Чебрець – 1 ч.л

Сіль, чорний перець — за смаком

М'ясо розрізаємо таким чином

Спосіб приготування:

Розрізаємо м’ясо "книжкою", як показано на фото. У блендер закладаємо трішки розм’якшене вершкове масло, пучок зеленої цибулі, пучок кропу, часник та в’ялені помідори. Всипаємо сушений чебрець, сіль, чорний мелений перець і перемелюємо до однорідної пасти. Пасту з масла і трав перекладаємо на м’ясо та рівномірно розподіляємо по всій поверхні. Згортаємо шматочок м’яса, а пастою, що вийшла з розрізів, обмазуємо шматок з усіх боків. Щільно загортаємо шматок спочатку в пергамент, а потім у кілька шарів фольги і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на півтори години. Після запікання м’ясо остуджуємо до кімнатної температури, а потім забираємо в холодильник на ніч або на 5-6 годин.

Шматочок після охолодження добре тримає форму і не розвалюється. Паста робить м’ясо дуже смачним і соковитим. Ідеально підходить для бутербродів замість ковбаси. А ще, як і ситну намазку з м’яса та сала, його можна подати до святкового столу.