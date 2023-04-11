Без яєць та моря олії: готуємо соковиті котлети в духовці

Як приготувати смачні то корисні котлетки

Рецептів приготування котлет дуже багато, у кожній родині їх готують по-різному. Це можуть бути класичні котлети, або екстравагантні, такі як котлети з цілим яйцем.

На порталі "Школа життя" поділились цікавим рецептом. Його родзинка у тому, що котлети не смажаться, як зазвичай, а запікаються в духовці.

Інгредієнти:

Фарш – 900 г

Цибуля – 1 шт

Картопля сира – 200-250 г

2-3 зубчики часнику (за бажанням)

(+/-) 100 г хліба

1-1,5 ч. л. солі, перець за смаком

Панірувальні сухарі / борошно

Спосіб приготування:

Хліб заливаємо холодною водою. Беремо будь-який фарш. Дрібно ріжемо або натираємо на тертці цибулю. Перекручуємо сиру картоплю. Хліб добре віджимаємо і додаємо до фаршу. Солимо і перчимо на смак. Добре перемішуємо фарш і відбиваємо об дно миски. Якщо є час, даємо фаршу постояти в холодильнику. Йому потрібно хвилин 15, щоб настоявся. Панірувати можна в сухарях чи борошні. Змащуємо деко вершковим маслом, перекладаємо котлети. Можна злегка підсушити перед цим на майже сухій гарячій сковороді. Закладаємо котлети в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 25 хвилин. Коли стече час, розріжте одну котлетку, щоб подивитись, чи готова вона.

Це ідеальні котлети на щодень, для вечері сім’ї. Приготуйте до них картопляне пюре — і домашні будуть у захваті.