Як у дитинстві: готуємо смачний копійчаний салат із моркви

Салат ніжний, оскільки там немає ні часнику, ні майонезу

Якщо вам набридла звичайна морква по-корейськи, спробуйте цей ніжний салат. Від моркви по-корейськи в ньому лише спосіб нарізання. Гірчично-лимонна заправка та зелень роблять смак моркви особливим.

Страва чудово підійде і на кожен день, і для свята. Рецептом поділились на порталі 1000.menu.

Інгредієнти:

Морква очищена — 450 г

Петрушка — 1.5 столові ложки

Оливкова олія — 2 столові ложки

Лимонний сік

Мед

Гірчиця (Не гостра)

Сіль, перець чорний мелений

Спосіб приготування:

Для заправки видавлюємо сік половинки лимона, відбираємо кісточки. Додаємо олію, рідкий мед, гірчицю. Добре перемішуємо. Заправка готова. Очищену моркву дрібно на тертці для моркви по-корейськи. Можна нарізати або подрібнити звичайною крупною терткою. Головне — щоб шматочки були однаковими. Зелень миємо, обсушуємо паперовими рушниками та дрібним ножем. Все перемішуємо у окремій мисці.

Салат можна подавати одразу, він не потребує настоювання. Закуска виходить ніжна та приємна. Її можна подати як гарнір для запеченого м’яса.