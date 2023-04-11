Рус

Як у дитинстві: готуємо смачний копійчаний салат із моркви

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дуже смачний, і готується просто
Дуже смачний, і готується просто. Фото shutterstock.com

Салат ніжний, оскільки там немає ні часнику, ні майонезу

Якщо вам набридла звичайна морква по-корейськи, спробуйте цей ніжний салат. Від моркви по-корейськи в ньому лише спосіб нарізання. Гірчично-лимонна заправка та зелень роблять смак моркви особливим.

Страва чудово підійде і на кожен день, і для свята. Рецептом поділились на порталі 1000.menu.

Інгредієнти:

  • Морква очищена — 450 г
  • Петрушка — 1.5 столові ложки
  • Оливкова олія — 2 столові ложки
  • Лимонний сік
  • Мед
  • Гірчиця (Не гостра)
  • Сіль, перець чорний мелений

Спосіб приготування:

  1. Для заправки видавлюємо сік половинки лимона, відбираємо кісточки. Додаємо олію, рідкий мед, гірчицю. Добре перемішуємо. Заправка готова.
  2. Очищену моркву дрібно на тертці для моркви по-корейськи. Можна нарізати або подрібнити звичайною крупною терткою. Головне — щоб шматочки були однаковими. Зелень миємо, обсушуємо паперовими рушниками та дрібним ножем.
  3. Все перемішуємо у окремій мисці.

Салат можна подавати одразу, він не потребує настоювання. Закуска виходить ніжна та приємна. Її можна подати як гарнір для запеченого м’яса.

Теги:
#Рецепт #Салат #Морква