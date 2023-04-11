Як у дитинстві: готуємо смачний копійчаний салат із моркви
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Салат ніжний, оскільки там немає ні часнику, ні майонезу
Якщо вам набридла звичайна морква по-корейськи, спробуйте цей ніжний салат. Від моркви по-корейськи в ньому лише спосіб нарізання. Гірчично-лимонна заправка та зелень роблять смак моркви особливим.
Страва чудово підійде і на кожен день, і для свята. Рецептом поділились на порталі 1000.menu.
Інгредієнти:
- Морква очищена — 450 г
- Петрушка — 1.5 столові ложки
- Оливкова олія — 2 столові ложки
- Лимонний сік
- Мед
- Гірчиця (Не гостра)
- Сіль, перець чорний мелений
Спосіб приготування:
- Для заправки видавлюємо сік половинки лимона, відбираємо кісточки. Додаємо олію, рідкий мед, гірчицю. Добре перемішуємо. Заправка готова.
- Очищену моркву дрібно на тертці для моркви по-корейськи. Можна нарізати або подрібнити звичайною крупною терткою. Головне — щоб шматочки були однаковими. Зелень миємо, обсушуємо паперовими рушниками та дрібним ножем.
- Все перемішуємо у окремій мисці.
Салат можна подавати одразу, він не потребує настоювання. Закуска виходить ніжна та приємна. Її можна подати як гарнір для запеченого м’яса.